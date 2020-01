Azcón y Belloch, adversarios políticos, y sin embargo amigos

Ninguna butaca se quedó vacía. Doce años de mandato (2003-2015) dan para mucho, y autoridades y compañeros de viaje quisieron ver cómo Juan Alberto Belloch, el alcalde de la Expo, recibía la Medalla de Oro de la ciudad. A su equipo, el que protagonizó una próspera etapa de al ciudad, agradeció el galardón, una distinción que creía "postmortem" -dijo, socarrón-, que ahora esperaba disfrutar durante muchos años.

La ansiada medalla se enganchó en la caja y se hizo esperar casi tanto como el encendido de la iluminación navideña. Belloch se emocionó al escuchar las cariñosas palabras de su sucesor, Jorge Azcón, que destacó la "elegancia política" del que fue "su mejor adversario político, el más rocoso". El popular le agradeció que sacara tiempo para invitarle a comer cuando le obligaron a dejar la Casa Consistorial en 2007.

Reflejó, con ello, la misma cordialidad que mostró Belloch al compartir parte del éxito de la Expo con su predecesor, el fallecido José Atarés. Y eso que como "ex", el socialista prefiere "no llevarse mucho" con sus sucesores, pero sí "llevarse bien. "Los ex estorbamos peso si en alguna ocasión me piden opinión, yo se la doy", manifestó.

La exalcaldesa Luisa Fernanda Rudi (PP) asistió al homenaje, y también lo hizo Pedro Santisteve (ZEC), sentado en una concurrida mesa presidencial y pensando, quizá, cómo será si queda alguna medalla para él.

Porque este martes las principales autoridades, de distinto color político, arroparon a Belloch. Incluso María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno en la era Zapatero y pieza clave en la Expo, se sumó a la fiesta por sorpresa. Allí se reencontró con el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias (también 12 años), con el ‘gestor’ de Belloch, Fernando Gimeno, y su ‘Messi’, con mando en la Expo y en el Ayuntamiento, Jerónimo Blasco. Este último recibió el primer abrazo de Belloch, tras el que brindó a su esposa y sus hijas.

A la corporación actual, casi en pleno (faltaron Fernando Rivarés y Luisa Broto), con una sonriente Pilar Alegría y varios ediles socialistas inmortalizando con sus móviles el momento, se sumaron concejales de legislatura pasadas. Como los socialistas Carmen Dueso, Laureano Garín, Lola Campos, Jesús Sarriá y Carlos Pérez Anadón; Manuel Blasco y Elena Allué (PAR); Marian Orós y María Jesús Martínez del Campo (PP). Tampoco faltaron los presidentes de la DGA y las Cortes, los socialistas Javier Lambán y Javier Sada, José Ángel Biel y Clemente Sánchez Garnica, del PAR, y empresarios como Manuel Teruel y Alfonso Soláns.