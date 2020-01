Empanadillas y cerdo agridulce para celebrar el Año de la Rata

Suerte y prosperidad. Esos son los valores con los que bendice la rata al Año Nuevo chino, según cuenta la tradición. Se trata de un animal admirado y honrado, dada su sagacidad y habilidad. Con estas premisas, es normal que los chinos recibieran el nuevo curso con ilusión y alegría desde cualquier punto del planeta. También en Zaragoza, aunque todos los chinos consultados coinciden que en su país se vive de una forma "totalmente diferente", por ejemplo, tiran fuegos artificiales. "No nos vamos a China porque siempre coincide con exámenes o los compromisos laborales nos lo impiden, es complicado cogerse fiesta ahora", sostiene Xiao Miao Lin, una joven que reside en Zaragoza desde hace más de una década.

En la capital aragonesa muchas familias optaron por celebrar la fiesta en sus casas, sin embargo, destaca el número de chinos que decidieron reunirse en restaurantes o bares de la comunidad, algo similar a lo que se estila para Nochevieja. "Este año al caer en viernes se empezó a cenar sobre las 22.00 porque tenían que cerrar los bazares y otros comercios", apunta Yu Liu, secretaria de la Asociación Chinos de Ultramar en Aragón. "Muchos tenemos la familia lejos y de esta forma nos juntamos con amigos", explica Xiao Miao.

"La noche del viernes al sábado han incrementado las reservas"

Empanadillas o cerdo agridulce son algunos de los platos que se preparan para festejar esta noche.

Esta semana ha sido de preparativos en el restaurante Xinqiao de la Zaragoza, sito en la calle de Ávila. Los farolillos rojos teñían el techo del establecimiento, un color que tiene su origen en una leyenda del monstruo Niam. Entre los comensales también predominó esta tonalidad, al seguir la tradición. "La noche del viernes al sábado incrementamos las reservas", concreta Liao Yan Du, al frente del restaurante y que la noche de este viernes vivió una de las más ajetreadas del año.

Una libreta con reservas escritas en chino permanecía a mitad de semana sobre la mesa y el teléfono no cesaba de recibir nuevas peticiones. Junto al cuaderno no faltaban los menús. "Ofrecimos varias cartas, donde encontramos marisco, pescado, platos de carne o una especie de pequeñas ensaladas", explica Yan Du. Uno de los entrantes que no puede faltar es el codillo de cerdo cubierto de gelatina y rodeado de pan. "Esto lo come toda la familia, tanto los pequeños como los mayores", puntualiza.

Empanadillas, cerdo agridulce y arroz dulce, algunos de los platos de la celebración del Año Nuevo chino. Toni Galán

A esa propuesta le siguen las empanadillas de harina rellenas de carne con semillas por encima, una receta que elaboran en el mismo restaurante. Humeantes las saca de la cocina y las deposita en una de las mesas. Cuando se muerden, todavía calientes, se intentan adivinar los ingredientes. Yan Du señala que son de cerdo también, aunque el picante oculta cualquier sabor reconocible. No se comen uvas, pero no falta el postre. "Es una pasta de arroz dulce", explica ante una gruesa rodaja, como si fuera un queso completo. Esto solamente es una muestra, pero en el menú aparecen muchos más platos y el precio oscila entre los 100 y 300 euros.

"Esperamos que este nuevo año, de la rata, nos traiga salud y suerte. Feliz año"

Los niños reciben sobres rojos con dinero y los jóvenes terminan la noche de fiesta. "Después de cenar en familia, nos vamos a discotecas y bares, como se hace en Nochevieja", señala Lin. "Esperamos que este nuevo año, de la rata, nos traiga salud y suerte. Feliz año", concluye la joven Xiao Miao.

problemas en china Sanidad está elaborando un protocolo de actuación frente al nuevo coronavirus, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo

