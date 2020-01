Los centros de salud, a rebosar y algunos con demoras de hasta una semana en las citas

Los casos de gripe, los catarros y los virus respiratorios se han multiplicado en la última semana y con ellos, las atenciones en los centros de salud de la Comunidad aragonesa, que llevan días a pleno rendimiento. Debido al volumen de pacientes, algunos médicos de Familia no daban ayer cita a través de la web del Salud Informa hasta dentro de una semana. No obstante, en el mismo portal, Sanidad avisa de que ante circunstancias de este tipo se llame o acuda al propio centro para encontrar un hueco antes.

Según esta misma página del Salud Informa, la primera cita libre para algunos médicos de Las Fuentes Norte o el Arrabal no se encontraba hasta el lunes 27 o martes 28 de enero. Una saturación que confirmaba ayer un facultativo del ambulatorio ubicado junto al parque del Tío Jorge. "Estamos a tope. No damos abasto", lamentaba el profesional. Algunos facultativos de otros ambulatorios, como Sagasta, Actur Norte, Delicias Norte o SantaIsabel no tenían un hueco disponible hasta el viernes, mientras otros de La Jota o Parque Goya acumulaban una demora de tres días. Trabajadores del servicio de Admisión de algunos centros de salud reconocieron que en ocasiones son los telefonistas del Salud Informa los que al observar la demora en las agendas pasan directamente la llamada al centro de salud para que le intenten buscar un hueco. Incluso, aseguran, según la urgencia los pacientes son atendidos en el mismo día.

Si la actividad ordinaria de mañana en los centros de salud se ha incrementado significativamente en los últimos días, la atención continuada que la mayoría ofrece por la tarde –habitualmente hasta las 20.00– también se ha intensificado. "Parece que son las once de la mañana. Las sala de espera está totalmente llena", aseguraba una de las pacientes que el lunes por la tarde acudía al centro de salud de Delicias Norte. «Una trabajadora me reconoció que no sabían si a las 22.00 habrían terminado de atender a la gente», reconocía.

El aumento de la presión asistencial se dejó notar ya el fin de semana. Ante el volumen de atenciones durante el sábado por la mañana, el centro de salud de La Jota comenzó a derivar a pacientes a partir de las 13.00 al centro de salud Amparo Poch (Actur), que tiene atención hasta las 20.00.

El pico de atenciones en Atención Primaria también se refleja en un incremento de las urgencias hospitalarias. El sábado, pasaron por el servicio del hospital Miguel Servet 378 personas, el domingo 397 y el lunes, 433. Aunque la media está en 350, fuentes oficiales del centro sanitario consideraron las cifras "normales" para esta época del año, cuando la patología aumenta.

Evolución de la gripe

El incremento de atenciones asistenciales ha coincidido con la epidemia de gripe. Precisamente, la semana entre el 6 y 12 de enero, la tasa de incidencia superó los 190 enfermos por cada 100.000 habitantes.En los hospitales públicos se registraron en ese periodo 568 urgencias por gripe. Mientras, desde el inicio de la temporada, se han notificado 35 ingresos graves confirmados de este virus. Ante el volumen de asistencias registradas en los últimos días en los diferentes niveles asistenciales, todo apunta a que la tasa de incidencia siga creciendo.