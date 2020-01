Cariñena cierra la biblioteca por la nevada para no que no haya accidentes

El Ayuntamiento de Cariñena ha anunciado que esta tarde se suspenden las clases de inglés y de la Escuela de Música, y cierra la biblioteca municipal para impedir que se produzca cualquier accidente de los vecinos en los accesos a la casa de la Cultura.

Esta localidad de 3.500 habitantes ha vivido toda una noche y un día casi sitiada por un centenar de camiones que tuvieron que quedarse embolsados hasta las 6.00 de hoy, cuando la Guardia Civil de Tráfico acompañó a los camioneros para volver a circular por la Autovía Mudéjar.

"He ido a trabajar andando a las 5.00 por el medio de la carretera nacional, cuando todos los camiones estaban todavía aparcados allí, y no he podido coger el coche porque las calles estaban nevadas, sin limpiar", critica un vecino de Cariñena. "Solo se han limpiado los accesos del colegio, pero la mayoría de las calles estaban con la nieve. Menos mal que no se ha helado y no se han producido accidentes porque la gente tenía que ir andando".

El Ayuntamiento ha informado que durante toda la mañana las brigadas municipales han estado trabajando prioritariamente en los accesos a los centros escolares, el centro de salud, la farmacia y en las aceras de la calle Mayor. Pero al final han decidido contratar los servicios de una empresa privada de la localidad para que estas tareas de limpieza se realicen con más agilidad.

"Los trabajadores de las brigadas municipales estaban colocando las vallas para las vacas de la fiesta de San Valero (que se celebra el próximo miércoles) y les ha cogido la nevada", critica otro vecino de Cariñena. "Cuando íbamos por la avenida del Ejército o la plaza de la Mora no se podía circular".

Por la tarde, la circulación se ha mejorado en Cariñena, que todavía estaba viviendo los efectos de la borrasca Gloria. Los vecinos que tenían todoterrenos o cadenas para acudir a los trabajos, como a la empresa Yudigar o las bodegas de vino, han podido circular con los coches, pero los demás han tenido que moverse andando por las calles nevadas.

Las máquinas quitanieves tenían la prioridad de limpiar las carreteras, pero la localidad donde se quedaron la noche pasada no era una prioridad, según denuncian algunos vecinos. "Un amigo que reside en Aguarón se ha tenido que quedar a dormir esta noche en Cariñena porque la carretera entre esas dos localidades no está transitable", han explicado los efectos de la nevada en el A-23 y los municipios próximos.