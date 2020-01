Aragón recibirá 3.534 millones en entregas a cuenta pero ve peligrar otros 80 millones del IVA de 2017 

Una de cal y otra de arena. Es lo que dejó ayer la comparecencia tras el Consejo de Ministros de la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que confirmó que Aragón recibirá en entregas a cuenta este año 3.534 millones de euros, minutos antes de anunciar que la devolución del IVA correspondiente a 2017, por la que el Estado adeuda a la Comunidad unos 80 millones de euros, "decayó" el año pasado. El Ejecutivo aragonés, que lleva meses reclamando el pago, no quiso valorar el anuncio, y esperará a que el Gobierno central ofrezca una confirmación oficial en una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Aunque el aumento de la financiación total de las comunidades será del 4,46%, unos 5.039 millones de euros más, el incremento en Aragón se quedará por debajo de la media, con un 4,04% (150 millones). Baleares (6,83%), Comunidad Valenciana (6,77%) y Cataluña (5,22%) saldrán ganando, y mucho, con el cambio.

Con la comunicación de las entregas a cuenta iniciales se busca garantizar la gestión de los servicios básicos en las comunidades hasta que se aprueben los presupuestos del Estado de 2020 este verano, que podrían alterar las cifras previstas en función de los ingresos registrados vía impuestos. A Aragón le corresponderían, según estos criterios, 3.534 millones y una previsión de liquidación de 2018 de otros 235, para finalizar el año con una financiación total de 3.734 millones de euros. La cifra inicial supera en 156 millones los 3.377 que se comunicaron en 2019, pero son 5,9 menos que los que resultaron del ajuste que se aplicó a través del decreto ley 19/2019 el año pasado.

Tras esta comunicación «urgente y obligada», en la que se toma de referencia 2019 al ser más positiva que la de 2018, permitirá liberar las entregas a cuenta que las autonomías reciben cada mes.

Polémica con el IVA de 2017

La polémica surgió cuando la ministra Montero anunció que el pago de la compensación por un mes del IVA autonómico en 2017, que supone unos 80 millones para Aragón, decayó en 2019. Recordó, incluso, que ella misma planteó sin éxito el problema al presentar el anteproyecto de presupuestos del Estado de 2018 y que no se atendió. "El daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019, al no tener el proyecto de presupuestos y al rechazarlo las fuerzas parlamentarias, decayó esta medida y no la pudimos atender", reprochó.

El Gobierno aragonés ha sido uno de los que más combativos se han mostrado siempre al solicitar la devolución del IVA que activó, entre críticas y de forma unilateral, el popular Cristóbal Montoro, al cambiar el sistema de información. En la ‘Declaración de Zaragoza’, que suscribieron en 2018 los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Castilla y León y La Rioja, se solicitaba el abono de los 2.500 millones que adeudaba el Estado por este concepto a todas las comunidades. No se atendió. En una entrevista a HERALDO, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, declaró que le había dicho al presidente de la DGA, Javier Lambán, que si el Estado no paga los 80 millones del IVA, "igual hay que plantearse una posición judicial".

En la consejería optaron ayer por la mesura hasta tener una confirmación oficial. Así, esperarán a conocerlo "al detalle" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera_para decidir qué hacer y adoptar su postura oficial "trabajando en defensa del interés general".