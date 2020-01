Un menú improvisado en la guardería por culpa del temporal

El temporal ha tenido efectos de todo tipo, y uno de ellos ha afectado a algunos comedores escolares. La empresa Eurocatering, ubicada en Andorra, no ha podido realizar algunos envíos a algunos centros educativos, que por lo tanto se han quedado sin el menú del día de hoy y han tenido que optar por soluciones imaginativas.

Desde la empresa no han sido capaces de confirmar cuántos comedores escolares se han quedado sin comida. Lo que es seguro es que no ha afectado a ningún colegio público de Zaragoza, ya que en la actualidad esta compañía turolense no suministra a ninguno de esta provincia.

El problema sí que ha afectado a la escuela de educación infantil ‘La Cometa’ de El Burgo de Ebro. El centro y el Ayuntamiento de la localidad se han movilizado para buscar una solución y que los pequeños no se quedaran sin comer. Como medida de emergencia, han encargado comida a un restaurante del pueblo, que ha llevado macarrones y pechugas de pollo, según han informado sus responsables.

Desde la guardería han comunicado a los padres de los chavales esta solución de urgencia, para que dieran al menos verbalmente su autorización al cambio de menú y de suministrador de la comida.