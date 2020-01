El PP critica las "imposiciones" ideológicas de Sánchez frente a la oposición de la izquierda

La polémica sobre el pin parental ha vuelto a enfrentar a izquierda y derecha en Aragón. La portavoz de Educación del PP, Pilar Cortés, resaltó ayer que la corresponsabilidad de padres y colegios es una fórmula "contrastada" y criticó las "imposiciones" ideológicas de Pedro Sánchez. Llevar al límite las competencias de unos y otros es, en su opinión, un error "grave". "Sería mejor debatir sobre acciones para resolver el abandono escolar y disminuir las ratios de alumnos", manifestó.

Sus críticas coincidieron con las del presidente provincial de Vox, Santiago Morón, quien recordó que el partido ya presentó a finales de octubre una proposición no de ley en las Cortes en la que se instaba a evitar "cualquier injerencia de los poderes públicos" en la formación ideológica de los alumnos, una propuesta que fue rechazada pese al ‘sí’ de sus tres diputados y de los 16 del PP.

El PAR, por su parte, recordó que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce como un derecho fundamental el que los padres puedan elegir libremente una educación religiosa y moral para sus hijos "de acuerdo con sus propias convicciones". En esta línea, la diputada Esther Peirat recordó que la educación en valores democráticos"ha de ser transversal e introducida a través de la enseñanza curricular".

Para el portavoz del PSOE, en cambio, el veto "no tiene cabida en el actual sistema educativo". "Supone una deslegitimación del trabajo, la autoridad y libertad de los docentes y menoscaba el interés superior del menor por una educación integral y de calidad", recalcó Vicente Guillén.

El pin tampoco agrada al portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, que exigió un pacto de Estado por la Educación y abogó por una enseñanza "libre de sectarismo". En este sentido, el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, afirmó que la educación no es un canal de televisión "a la carta", sino un derecho universal que los padres no pueden censurar. La portavoz de Educación de CHA, Isabel Lasobras, vio en el pin "una muestra intolerable de las cesiones políticas de PP y Ciudadanos a la ultraderecha" y el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, subrayó que los hijos "no son una propiedad", y que la medida "contraviene la Constitución y ataca la autonomía de los centros".