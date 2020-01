Martín Villa pide la "complicidad" de la Transición en la crisis catalana

Rodolfo Martín Villa, un histórico político de la Transición de 85 años y ministro del primer Gobierno de Adolfo Suárez (1976-77), señaló ayer en Zaragoza que para resolver el problema relacionado con el independentismo en Cataluña "no hay la misma complicidad entre los distintos partidos que había en la Transición". Un período excepcional, apuntó, suele generar un grupo de políticos excepcionales. "Ahora no se puede pedir que salga el cuarteto de Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Sería demasiado", señaló al comparar las dos etapas históricas.

Martín Villa realizó estas declaraciones antes de pronunciar una confererenca incluida en el ciclo ‘La Constitución y aquellos constituyentes’ que organiza la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara con la Fundación Ibercaja. El acto llenó la sala del Colegio Mayor Universitario Miraflores.

En su discurso, el político incidió en la Transición entre la muerte de Franco y la Constitución española. Dijo sentirse mejor hablando de la etapa "más cercana y entrañable» que fue el primer gobierno de Adolfo Suárez", desde julio de 1976 a julio de 1977, aunque asumió que no era un ejecutivo democrático. Asimismo, proclamó que el valor de esa etapa fue la reconciliación en España por los políticos de entonces. "Donde no había partidos, los hubo; no había pluralismo sindical y se consiguió; pudo haber unas Cortes impecablemente democráticas que hicieron la Constitución, y, sobre todo, hubo una reconciliación", sostuvo. "Por primera vez en los últimos 200 años de la historia de España no hay un solo preso político y ningún exiliado español fuera", declaró.

Declaraciones en Argentina

Por otro lado, Martín Villa explicó que declarará el próximo 20 de marzo en Argentina ante la juez María Servini sobre los sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco obreros. Aunque sostiene que no cometió ningún delito, el político manifestó que va a prestar testimonio «en territorio argentino, pero físicamente en el consulado español». Sobre su defensa, no quiso pronunciarse aún porque la juez "mantiene el secreto el sumario". La querella fue interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Al día siguiente, el 21, hablamos", prometió.

Martín Villa, que fue ministro de Relaciones Sociales, defendió que "en los años 1976 y 1977 hubo una transparencia total". "Si no salieron (las informaciones sobre los sucesos) no fue por una presión del poder ejecutivo o el Gobierno sobre los jueces», manifestó en referencia a la época del suceso de Vitoria sin mencionarlo. «Yo estuve hasta comienzos de 1979", precisó.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno de Suárez evitara la investigación sobre el incendio del hotel Corona de Aragón como atentado (murieron 78 personas y 113 heridos), Martín Villa sostuvo que sobre la Transición "se ha dicho todo". "Lo que no quiere decir que quede algo por decir, pero no se deba al oscurantismo o a la falta de transparencia", declaró.