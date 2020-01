Pueblos incomunicados por la nieve en la comarca de Tarazona y el Moncayo

La comarca de Tarazona y el Moncayo se ha despertado este martes con un manto blanco por la nieve, con nevadas importantes en los pueblos más altos del somontano. La acumulación de nieve ha causado problemas en la red provincial de carreteras, ya que por la mañana la Diputación de Zaragoza (DPZ) no ha desplazado ninguna quitanieves.

"Se puede acceder con cadenas con muchísima precaución, aunque casi nadie ha salido de los pueblos", confirma Alberto Negredo, alcalde de Lituénigo y consejero comarcal de Protección Civil.

San Martín de la Virgen del Moncayo es uno de los pueblos afectados. "Sigue nevando y no ha llegado la máquina quitanieves. La DPZ es la responsable de estas carreteras, nos dicen que no tienen y estamos bastante enfadados. Tenemos quince centímetros de nieve acumulada, si hiela esta tarde y pasa cualquier emergencia no sé cómo vamos a salir de aquí", dice Jacob Ramírez, alcalde de San Martín.

[MISSING]binding.image.description La intensidad de la borrasca Gloria, que mantiene este martes a Aragón en alerta roja (riesgo extremo) por nevadas, está complicando la circulación y causando diversas afecciones en al menos una veintena de carreteras de la provincia de Zaragoza.

“La provincia tiene tres máquina quitanieves, la de Ejea y Calatayud en el taller desde mayo, y la que normalmente está en el parque de bomberos de Tarazona se la llevaron a otra zona hace un día o dos. Tenía que estar preparado el dispositivo ante la previsión de nevadas que había”, añade Ramírez.

Desde Diputación de Zaragoza aclaran que “el quitanieves que normalmente presta servicio en el entorno de Tarazona se trasladó a la zona de Daroca y Cariñena porque la previsión era que el sur de la provincia fuese la parte más afectada por el temporal". "Se trata de una máquina del Servicio Provincial de Extinción de Incendios que no pertenece al parque de Tarazona y que se utiliza en función de las necesidades de cada momento2, añaden fuentes de la institución provincial.

A algunos camioneros la nevada les sorprendió en plena carretera y ahora esperan a que el temporal pase para poder volver a sus trabajos. Las intensas nevadas mantienen al pueblo de Montalbán prácticamente incomunicado

La Diputación de Zaragoza ha enviado a la zona del Moncayo un camión equipado con una cuchilla quitanieves para atender las incidencias surgidas en esos municipios a partir de primera hora de la tarde. “La Comarca va a colaborar con la DPZ y detrás del camión irá un tractor echando sal porque si no, no vale de nada retirar la nieve”, señala Negredo.

“Estamos viviendo un colapso en la comarca por la nevada. Varios municipios han solicitado la quitanieves al parque de bomberos pero se ha trasladado la máquina sabiendo las previsiones que había para el somontano del Moncayo. No se puede generar un problema para solucionar otro”, opina Luis José Arrechea, diputado provincial del PP y alcalde de Tarazona.

En la ciudad turiasonense ha comenzado a nevar sobre las seis de la mañana, de forma débil al principio y con más intensidad después y de manera constante durante toda la mañana. Como resultado hay tejados blancos, pero nieve sin cuajar en las calzadas. Algunas rutas escolares se han suspendido, dejando sin colegio o instituto a un centenar de alumnos. Por ejemplo, no han ido al colegio Moncayo la línea de Añón, Alcalá y Grisel, ni la de Trasmoz, Litago, Lituénigo y Santa Cruz. El resto sí que han acudido al centro, aunque algunos padres han pasado durante la mañana a recoger a sus hijos al colegio viendo que no paraba de nevar y en previsión de lo que pudiera pasar.

A algunos camioneros la nevada les sorprendió en plena carretera y ahora esperan a que el temporal pase para poder volver a sus trabajos. Las intensas nevadas mantienen al pueblo de Montalbán prácticamente incomunicado

Según informa la Guardia Civil, el puerto de Lanzas Agudas en la N-122 está cortado para camiones y obligación de cadenas para el resto de vehículos. Se aconseja no coger el coche a no ser que sea indispensable, y en caso de hacerlo, llevar cadenas, el depósito de combustible lleno y el teléfono móvil con la carga completa.