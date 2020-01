"Tengo 53 años y no había visto una nevada así en la vida"

Aragón ha despertado cubierto por una blanca manta este martes. Esa nieve ha complicado la rutina y la vida de muchos pueblos, en especial de las provincias de Teruel y Zaragoza. La borrasca Gloria ha cortado carreteras, derrumbado edificios, ha dejado sin luz a varias localidades y sin servicio telefónico.

Contactar con algún vecino de Azuara es casi misión imposible, al menos hasta las 15.30. Comunicando o 'no disponible' era la respuesta que se encontraba al marcar un número fijo. "Estamos en emergencia", señalaba Ignacio Alconchel por la tarde, a través de su teléfono móvil. "No hay luz, ni tampoco teléfono. Estamos intentando arreglar la situación", aseguraba.

Fuentes de Endesa confirmaban a última hora del día que continuaban trabajando para restablecer la falta de luz a unos 7.000 clientes. La medida, que la propia compañía calificó de "provisional" consistía en la instalación de grupos electrógenos en diferentes localidades.

En Alcorisa tampoco fue un día corriente este martes. "Desde primera hora del día tenemos a cuatro máquinas trabajando para despejar la nieve en los trayectos más concurridos, como el que lleva al colegio o al ambulatorio. De verdad que estamos haciendo todo lo que podemos", indicaba su alcalde, Miguel Iranzo. Además, el temporal ha causado graves daños en el pueblo: la nieve acumulada ha derrumbado el tejado y paredes de una nave, también la cornisa de una casa y una tapia de las piscinas municipales. Por suerte, ninguno de los inconvenientes ha provocado heridos. Episodios similares han acontecido en los pabellones municipales de Escucha, Cretas o Valderrobres.

Una nave nevada en Alcorisa. HA

"En Alcorisa todas las instalaciones deportivas del pueblo van a permanecer cerradas hasta que no haya nada de nieve, como medida de prevención", detallaba el alcalde de la localidad. También fue necesario este martes extremar la precaución en la circulación, incluso en los cascos urbanos: en Alcorisa, un tractor tuvo que remolcar a un camión. El representante de este pueblo turolense se declaraba sorprendido ante la situación: "Tengo 53 años y no había visto una nevada así en la vida". En el polígono industrial alcorisano, en zonas donde no se ha pisado, había este martes hasta 60 centímetros de nieve.

Panaderos de Paniza, que han visto modificado su día a día. Hnos. Cebrián Julián

Tampoco la recuerdan de tal magnitud en Paniza. "De pequeña había visto nevar y también eran importantes, pero no tanto como esta", afirmaba María José, de la panadería Hermanos Cebrián Julián. Estos panaderos también han visto alterado su martes: "No nos ha venido el proveedor de Alfamén porque la carretera estaba impracticable. Además, solemos llevar algo de pan a Cariñena y ya les he avisado de que era imposible". Al principio han intentado cumplir con su cita diaria en la cabeza de comarca, pero finalmente han abortado la misión: "Se nos iba la furgoneta".

A pesar de ese inconveniente a las 12.00 ya habían vendido casi todo el pan elaborado. Lo atestiguaba Cebrián: "Solamente nos quedan cuatro barricas. Hemos hecho menos pan porque los clientes fueron previsores ayer y compraron también para hoy", apunta Cebrián. Los que no se quedaron en casa este martes han sido los niños del pueblo: "Han informado a través del grupo de padres que no iba a haber clase, así que están jugando en la calle. Como es un pueblo con muchas cuestas se están tirando con trineos". Por el bando de la localidad también han anunciado que no iba a haber médico.

Poste de suministro eléctrico en Calanda afectado por la nieve HA

También ha sido difícil la cita con sus clientes para los trabajadores del área de servicio Trallero de Calanda, un pueblo que también ha permanecido gran parte del día sin luz. "De normal abrimos a las 7.00, pero hoy ha sido a las 14.00", comentaban desde este establecimiento. "La carretera nacional ya está limpia", aseguraban. Una situación que no vivían en otras vías de la Comunidad.

Es el ejemplo de Mosqueruela, desde donde indicaban que estaban "incomunicados por carretera". "Tenemos la nieve a la altura de la cadera", han dicho sus vecinos. Hasta la cadera o hasta lo alto del marco de las puertas, como el escenario que se ha encontrado Cristina Lizandra al intentar abrir la puerta de su panadería, La Pastora. Con la ayuda de una pala y de los clientes más madrugadores ha abierto pasillo en la nieve acumulada.