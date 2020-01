Los agricultores exigen medidas al Gobierno porque el sector "ya no puede aguantar ni un día más"

La falta de precios justos, la grave crisis de rentabilidad de las explotaciones, el reto climático y la imposición de barreras comerciales son los motivos que han llevado a los sindicatos del campo a llevar a cabo un proceso de movilizaciones que se iniciará en la última semana de enero. Lo decidieron este viernes en "unidad de acción" las organizaciones nacionales de Asaja, Araga y UPA, que recordaron que "la práctica totalidad de los agricultores y ganaderos están inmersos en una grave crisis de rentabilidad. Ese desequilibrio de la cadena agroalimentaria está llevando al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en toda España".

En Aragón, organizada conjuntamente por las cuatro organizaciones aragonesas y en la que está previsto invitar a Cooperativas Agroalimentarias, la primera protesta se realizará el próximo 28 de enero. Será una concentración en la rotonda de acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) porque "allí se sitúan grandes cadenas de distribución que tiene mucho que ver con las prácticas abusivas que se producen en la cadena alimentaria", señaló el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

UAGA: "No se pueden detraer fondos da los que vivimos y trabajamos en el medio rural para evitar la despoblación"

Con esta protesta, que llevará por lema ‘¿Quién te dará de comer mañana?’, el sector agrario quiere concienciar a la sociedad en general de los riesgos que amenazan la supervivencia de las explotaciones familiares profesionales. Y exige al nuevo Gobierno de coalición que se tomen medidas urgentes porque el sector "no puede aguantar ni un día más". Unas medidas, explicaron los convocantes, que permitan la rentabilidad de las explotaciones, que terminen con los abusos de la cadena agroalimentaria y defiendan la preferencia comunitaria, que apuesten también por una PAC dirigida a los profesionales agrarios y garanticen una alimentación de calidad y frenen el despoblamiento rural.

Pero hay además nuevas preocupaciones. El pasado jueves, precisamente cuando las organizaciones agrarias se encontraban reunidas fechando un calendario de protestas con el que ya habían amenazado a finales de 2019, ante la crítica situación que arrastraban sectores tan importantes como el frutícola, surgió la inquietud ante la posibilidad de que Desarrollo Rural abandonara el Ministerio de Agricultura para integrarse en la vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Asaja: "Si se produce el desmantelamiento del Miniterio de Agricultura, a las movilizaciones habrá que añadir un motivo más"

Tras los momentos de máxima alarma que la noticia generó en ese momento, el viernes era una tensa calma la que se vivía en el sector agrario aragonés a la espera de conocer cuál será el destino final de estas competencias. Estaba previsto que el Consejo de Ministros arrojara luz sobre este posible traspaso, que todo el sector ha coincidido en calificar como «una auténtica barbaridad». Pero no hubo ningún movimiento.

"No sabemos nada", explicaron tanto el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, como los representantes de las organizaciones agrarias, que recordaron "la tremenda presión" ejercida por los sindicatos y las comunidades autónomas para que "este despropósito" no se haga realidad. Porque si así sucede, advirtieron al unísono, el sector está dispuesto a salir a las calles "con contundencia".

"He realizado una consulta al Ministerio para saber si el Consejo de Ministros había tomado alguna decisión, pero no he tenido ninguna respuesta», aseguró el presidente de Asaja Huesca y máximo responsable de la patronal oscense, Fernando Luna. Y como él, el resto de los máximos responsables de las organizaciones agrarias.

UPA: "Todo el mundo teme que si Desarrollo Rural se va a Transición Ecológica no se transformará en regadío ni una sola hectárea"

Sin embargo, el silencio no ha calmado los ánimos. "Continúa la incertidumbre y cada vez hay más preocupación", señaló el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche. Y a modo de ejemplo detalló que "precisamente esta mañana (por el viernes) he estado con los regantes y me han mostrado su inquietud porque todo el mundo teme que si Desarrollo Rural se va a Transición Ecológica no se transformará en regadío ni una sola hectárea en este país por muchos años».

Los agricultores temen que las medidas que exigen no puedan llevarse a cabo si se vacía al Ministerio de Agricultura de "las competencias con las que verdaderamente puede hacerse política agraria".

"Si Desarrollo Rural finalmente se va a la vicepresidencia que lidera Teresa Ribera, la situación va a cabrear mucho al sector, y va a ser un cabreo justo", destacó Luna. El responsable de Asaja en Huesca, como coincidieron en afirmar los máximos representantes de UAGA, Araga y UPA, explicó que esperarán a que se produzcan en posteriores Consejos de Ministros los nombramientos que faltan para conocer el destino final de estas políticas.

Araga: "El desmatelamiento del Ministerio de Agricultura sería una auténtica barbaridad"

Pero volvieron a recordar que si sus temores se confirman recrudecerán sus movilizaciones, porque la PAC es importante por sus dos pilares, detalló Jorge Valero, presidente de Araga. "El primer pilar es el que sostiene nuestras rentas en momento complicados como este, pero el desarrollo rural es que hace que mejore y se modernice el sector", matizó Valero. "No se puede jugar con el sector agrario ni con el medio rural", añadió Alcubierre.