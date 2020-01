“Aragón contaba con un catálogo ortoprotésico de hace más de 20 años"

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sacó a consulta pública, el pasado 18 de diciembre, el nuevo catálogo de productos ortoprotésicos, siguiendo la orden del ministerio de Sanidad, que anunció esta actualización del catálogo el 24 de enero de 2019, aunque no fue hasta el 1 de julio cuando entró en vigor. Las comunidades tenían de plazo hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, según señalan desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop), “tan solo seis comunidades (entre ellas, Aragón) se ajustaron a ese límite, mientras que el resto incumplió la directiva de la máxima autoridad sanitaria”. Una orden, que en palabras de la ministra de Sanidad de ese momento, María Luisa Carcedo, “asegura la equidad en el conjunto de las comunidades autónomas, ya que, hasta ahora, había muchas diferencias”.

“De lo que se trataba es de eliminar las desigualdades entre comunidades y que los usuarios puedan acceder a los mismos productos independientemente de donde estén empadronados”, explica Jesús Ibor, decano del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón (Cortopar). “Nosotros contábamos con un catálogo de 1998, cuando existía el Insalud”, detalla el mismo. “Un catálogo muy antiguo, con unos precios muy antiguos. Otras regiones, en cambio, tenían catálogos más nuevos, como, por ejemplo, Andalucía, donde las prestaciones eran más altas. Nosotros estábamos en el furgón de cola de España y ahora nos ponemos como todas”.

Más información Prótesis 3D solidarias y hechas en Zaragoza

“Y es que han pasado más de 20 años, los precios habían subido y lo que aportaba la Sanidad, aquí en Aragón, era muy poco. Los usuarios tenían que hacer aportaciones muy altas. Eso ahora se soluciona en parte”, asegura Ibor.

“Es un paso positivo, un paso adelante en lo que son las prestaciones. Había un copago muy alto por parte de los usuarios, que se va a reducir o se va a quedar en nada, puesto que en algunos casos va a cubrir el 100% del precio del producto. En este sentido, es muy positivo.”, califica el decano del Colegio de Ortopédicos de Aragón. “Mejora lo que había, recoge más productos y más novedades. La ortopedia avanza mucho –continúa–, así que en principio está bien, es positivo para los usuarios”.

Más información Los aragoneses dejarán de adelantar el dinero por su material ortoprotésico

Aun así, anota que “la parte de protésica no está actualizada y estamos esperando que se complete. Esta parte es muy importante”. Además, asegura que “nos habría gustado que se incluyesen algunas cosas más, este catálogo no es la panacea”. Por eso, desde el Colegio aragonés presentarán una alegación en la que pedirán la inclusión de algunos productos, como algún tipo de órtesis que no está recogida.

La Fedop, de hecho, ha considerado que el nuevo catálogo, presentado por el ministerio de Sanidad, “excluye muchos productos punteros que podrían mejorar exponencialmente la vida de los usuarios”. “La última tecnología sigue siendo inaccesible para los pacientes”, aseguran.

¿Dejar de adelantar dinero?

Otra mejora que se espera, según detalló Ibor, es que los usuarios aragoneses tengan que dejar de pagar el producto íntegro y luego esperar al abono de la parte subvencionada. “Hasta ahora, ibas a la ortopedia con la receta del médico, recogías la prescripción y pagabas el producto íntegro. Después, esa factura la presentabas en el Salud, y allí, más tarde, te abonaban la subvención correspondiente. Como ahora ha subido la aportación por parte de la Sanidad pública no solo te devolverán la parte íntegra o casi toda, sino que además, seguramente, este año habrá un cambio importante: será el Salud el que pague directamente a las ortopedias”.

Es decir, que según concluye el decano del Colegio de Ortopédicos de Aragón, “se espera que el procedimiento sea semejante al de una farmacia y los usuarios dejen de adelantar dinero”.