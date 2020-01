Lambán exige a Sánchez pactar la inversión en Aragón del presupuesto del Estado de 2020

Aragón exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que reúna de forma inminente la comisión mixta de asuntos económicos para definir las inversiones en la Comunidad que se incluirán en los presupuestos del Estado de 2020. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, que pidió que, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, se pacten las actuaciones prioritarias con la Comunidad y que se tengan en cuenta criterios de equilibrio territorial a favor de zonas despobladas.

"Muy optimista" respecto al nuevo Gobierno se mostró Lambán en su primera comparecencia pública tras la investidura de Sánchez. Sobre todo, porque las carteras que más afectan a Aragón -Transportes, Transición Ecológica y Educación- siguen ocupadas por José Luis Ábalos, Teresa Ribera e Isabel Celaá. Incluso ya ha tenido la oportunidad de invitar a la nueva ministra de Administración Territorial, la canaria Carolina Darias, a que visite Aragón para estrechar las relaciones.

Ante la inminente negociación de los presupuestos del Estado, y para evitar, quizá, el mercadeo de votos a cambio de infraestructuras, Lambán quiere que se convoque la comisión mixta de asuntos económicos y financieros que debe "estudiar las inversiones que el Estado realizará en Aragón", según establece el artículo 109.2.d) del Estatuto de Autonomía. Nunca hasta ahora se han pactado con la DGA las actuaciones previas a incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se espera que el mecanismo se active, por primera vez, en los de 2020.

También apeló el presidente a la disposición adicional sexta, que dicta que al fijar las inversiones del Estado en infraestructuras "se ponderarán, con carácter prioritario, la superficie del territorio y los costes derivados de la orografía", criterios que apenas se han tenido en cuenta.

No está claro si las cesiones de Sánchez a Teruel Existe para lograr su ‘sí’ a las cuentas podrían afectar a la inversión global en Aragón. En todo caso, Lambán aseguró que la DGA se atendrá "exclusivamente" a los acuerdos que pueda pactar con el Ejecutivo y que incluirán actuaciones para Zaragoza, Huesca y Teruel. "La DGA no está condicionada absolutamente por nada que no sea la interpretación del interés general de toda la Comunidad", enfatizó.

Las inversiones no han centrado, ni mucho menos, las conversaciones que ha mantenido hasta ahora con Sánchez. El barón aragonés reconoció que ha mantenido con su líder "contactos en términos cordiales" en una relación "absolutamente fructífera" como la que debe imperar entre dos secretarios generales de un partido, el federal y el regional, y dos presidentes. Aunque sus diferencias en temas como el desafío independentistas son notables.

Y no las esconde Lambán, que ayer, tajante, reconoció: "Con Quim Torra no me he reunido nunca ni tengo intención de hacerlo". Matizó, no obstante, que el presidente del Gobierno «tiene perfecto derecho a reunirse con ese señor o con otro presidente autonómico». Incluso se mostró confiado en que en las próximas semanas pueda ser él mismo el convocado a la Moncloa.

De esa cita podría obtener más claridad respecto a los plazos que tiene previsto seguir Transición Ecológica para la firma del esperado convenio, porque siguen sin estar demasiado claros. Lambán espera que se firme «pronto», y que ""de manera rápida e inmediata" se plasmen "de una vez por todas" actuaciones concretas con plazos y presupuestos concretos para esa transición justa que "con toda razón" se les está demandando desde Andorra y las cuencas mineras. Reconoció, aún así, que "tenemos la suerte de que sea la misma ministra (ahora vicepresidenta)" y que conozca la situación aragonesa y que la Comunidad ha dado pasos en la búsqueda de alternativas industriales.

La relación con el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez fue uno de los tres asuntos que se analizaron en la reunión que mantuvo Lambán con el Grupo Parlamentario Socialista. Abordaron, también, cómo mejorar la coordinación en el cuatripartito y estudiaron medidas para impulsar "con la velocidad y la celeridad adecuada" la gestión del presupuesto de la Comunidad que se aprobó el 30 de diciembre.