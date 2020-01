El fin de semana se debate entre el cierzo y la nieve por la llegada de dos frentes

La previsión del tiempo con respecto a los próximos días es todavía "incierta" en Aragón, pues se debate entre la llegada de dos nuevos frentes (norte o mediterráneo) que harían variar la situación a partir del domingo.

Así lo indica el delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena, quien explica que lo más inmediato a día de hoy es que las nieblas pierdan persistencia, aunque las temperaturas van a seguir siendo bajas en todo Aragón, como corresponde al mes de enero.

"A partir de este jueves cambia la situación anticiclónica con la que llevamos casi tres semanas. Se ven ya índices de cambio, porque las nieblas que se forman por la mañana ya levantan, pero las temperaturas siguen bajas con mínimas de 10 y 12 grados bajo cero en varios puntos de Aragón -como es el caso de Teruel-", señala.

La propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles heladas generalizadas, con mínimas muy bajas en la provincia de Teruel.

El tiempo, a partir del domingo

Requena reconoce que "las heladas más fuertes se están produciendo este mes" de enero, una situación que, no obstante, es propia de estas fechas.

La previsión con respecto a la semana que viene es todavía "bastante incierta", no obstante, el delegado de la Aemet en Aragón detalla cuáles son los dos posibles escenarios que se avecinan. "Si se metiera el frente norte tendríamos temperaturas bastante bajas, con cierzo en Zaragoza que barrería la niebla y precipitación en forma de nieve en el Pirineo", relata.

Por el contrario, si la entrada del frente es del Mediterráneo, habrá que estar pendientes del sur de la Comunidad, pues podría ocasionar "nevadas y precipitaciones importantes" en la provincia de Teruel con el típico fenómeno de 'gota fría'.

En cualquier caso, las temperaturas seguirán siendo bajas -con 4 o 5 grados positivos en caso de que llegue el cierzo-, pero remitirán las nieblas y las cencelladas de los últimos días en Zaragoza capital.

Gorro, bufanda y guantes para soportar las bajas temperaturas en Zaragoza.

"Los frentes que llegan hoy y pasado mañana (este viernes) no son muy activos en Aragón, pero sí que van a barrer las nieblas, y si se forman será a primeras horas, ya no tan persistentes. De todas formas, es fácil que un par de días más se prolonguen las nieblas porque no ha entrado todavía el cierzo, que se espera a partir del domingo si se cumple la situación de tipo norte", concluye Requena.