¿Sueña Sánchez con aragoneses?

A Pedro Sánchez no le gusta Aragón. No sé si se debe a la enfermiza relación que mantiene con Lambán. Supongo que el apoyo en su día a Susana Díaz y los continuos ataques al pacto que finalmente se ha consolidado no ayudan a que fluya el buen rollo.

El surgimiento de Teruel Existe no deja de ser otro callo que le pisan al nuevo presidente del Gobierno. Es la evidencia de que algo no funciona y de que en una Comunidad donde gobierna el PSOE el descontento de una parte de la población crece, toma forma y fuerza. Los ataques posteriores a esta formación y a su representante en el Congreso no han hecho otra cosa que dar volumen a esta realidad.

Así las cosas, la respuesta a las demandas de esta Comunidad ha sido un despacho más grande para Teresa Ribera. Una ministra que no mostró empatía alguna con las comarcas mineras cuando se anunció el cierre de la central. Y que un año y medio después sigue sin despejar el futuro de esta zona de Aragón. La demanda de Guitarte de un ministerio para la despoblación a cambio de su voto en la investidura de Sánchez se ha cerrado con un apósito en la cartera y un espaldarazo a la gestión de Ribera.

Hoy las comarcas mineras salen a la calle para pedir un futuro. Veremos si hay respuesta de la nueva vicepresidenta.