En libertad provisional el ex guardia civil acusado de abuso sexual a menores en colegios de Barbastro

El ex guardia civil acusado de abuso sexual a menores en dos colegios de la ciudad del Vero mientras impartía clases extraescolares, S.E.C., ha salido este jueves por la mañana de su prisión en la cárcel castrense de Alcalá de Henares tras depositar una fianza de 6.000 euros impuesta por el juez de Barbastro.

Al mediodía de este miércoles el juez de Barbastro comunicó al ex Guardia Civil su libertad provisional después de que esa misma mañana el investigado ingresara la fianza de 6.000 euros que le había requerida mediante un auto dictado el pasado 3 de enero. Pero no ha sido hasta esta mañana cuando el ex agente ha podido quedar en libertad provisional, según ha confirmado su abogado Jorge Cabrejas que ya pidió hace unos meses su puesta en libertad, entonces denegada.

Cabe recordar que el pasado viernes 3 de enero el juez de Barbastro dictó un auto decretando la libertad provisional para el ex guardia civil, investigado como posible autor de un delito de abusos sexuales a menores de 16 años cometido en dos colegios públicos de la capital del Somontano, previó pago de una fianza de 6.000 euros.

Fue este miércoles, a las 9.30, cuando el investigado consigno la fianza solicitada por el juez. Cumplida por el investigado la medida cautelar establecida, el instructor dictó, en la mañana de este miércoles, un auto de libertad provisional que le fue comunicada al acusado, en prisión provisional en la cárcel de Alcalá de Henares, al mediodía de ayer para su puesta en libertad.

El mencionado auto establece para el investigado, una serie de prohibiciones obligándole a residir fuera de Barbastro. En concreto le prohíbe, vivir en la mencionada localidad y aproximarse a ella a una distancia inferior a los 25 kilómetros. Le prohíbe también acercarse a las víctimas, los menores, a una distancia de menos de 500 metros de sus domicilios, centros educativos o lugares frecuentados por todos ellos, le prohíbe comunicarse con ellos por cualquier medio y le prohíbe acercarse a una distancia inferior a los 20 metros a lugares que sean frecuentados por menores tales como centros educativos, parques, polideportivos o cualquier centro de ocio infantil.

El auto de fecha 8 de enero de 2020, establece también la obligación para el ex guardia civil de comparecer todos los lunes de todas las semanas en el juzgado de su nuevo lugar de residencia y cuantas veces sea llamado. El juez le retira el pasaporte y hace expresa la prohibición de que pueda salir del territorio nacional. Contra la resolución dictada cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación con un plazo de cinco días.

El arresto de S.E.C., el pasado mes de mayo, supuso una conmoción en Barbastro, lugar donde se había establecido desde hace varios años con su familia –está casado y tiene dos niños-. El investigado, de 48 años, era jefe de Intervención de Armas en el puesto de Monzón y por las tardes daba clases de inglés en dos colegios públicos. Además era entrenador de baloncesto de uno de los clubes local, donde no consta abusos sexuales.

Tras su detención fue trasladado a la cárcel de Zuera y posteriormente al centro penitenciario castrense de Alcalá de Henarés. La Guardia Civil lo ha suspendido como agente tras conocerse estos hechos, que se han investigado con mucho celo, según fuentes de la Benemérita. Dada la gravedad de los delitos que se le imputan, el juicio tendrá lugar en el Juzgado de los Penal de Huesca.