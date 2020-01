El previsto respaldo de Teruel Existe a Pedro Sánchez divide a la sociedad turolense

La decisión de Teruel Existe de votar este martes a Pedro Sánchez para que sea investido presidente del Gobierno gracias a la abstención negociada con ERC ha tensado a la sociedad turolense. El voto del diputado de la agrupación de electores, Tomás Guitarte, que será decisivo para que Sánchez pueda revalidar la Presidencia ante el equilibrado reparto entre partidarios del sí y del no –167 frente a 165–, divide a los agentes sociales e instituciones.

Mientras la CEOE, la Confederación de Empresarios Autónomos, la UGT, CC. OO. y UAGA respetan o apoyan el voto favorable como la única forma de desbloquear la formación de un nuevo gobierno, la Cámara de Comercio cuestiona que el apoyo de formaciones nacionalistas pueda beneficiar a la provincia y el sindicato agrario ASAJA rechaza la colaboración independentista de ERC y alerta de la "ineficacia" de Unidas Podemos como gobernantes.

Para la alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, el principal problema de la investidura de Pedro Sánchez con el voto de Teruel Existe es que propiciará la llegada "de un mal Gobierno", que "por primera vez incluirá al Partido Comunista y que contará con el apoyo de partidos secesionistas y que no respetan la Constitución". La alcaldesa no pareció sorprendida de la decisión de Guitarte de votar a Sánchez. "Por mi conocimiento de las personas que están al frente de la candidatura, sabía que el voto iba a ser sí o sí para el PSOE", afirmó.

El presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando, se sitúa en lado opuesto. Para él, "es una gran noticia que se desbloquee la formación del Gobierno" y matiza que PSOE "es la única opción" para encabezarlo. A su juicio, el programa del futuro ejecutivo "tiene muy en cuenta" las necesidades de la provincia.

El presidente de la CEOE-Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, respeta la decisión tomada por Teruel Existe, que "cumple lo que dijo en la campaña electoral y en su programa". El dirigente patronal señaló que el acuerdo con el PSOE se ajusta a la propuesta programática de la agrupación electoral y también a su anunció de que "facilitaría la gobernabilidad" del país. Añadió que, tras los comicios, "no hay otra opción de Gobierno" que en torno al PSOE, aunque hubiera preferido "que saliera adelante con la abstención de PP y Cs". En su opinión, la responsabilidad del nuevo Ejecutivo "no se puede hacer recaer en un diputado que cumple su programa y hace lo que anunció en la campaña".

Parecida postura esgrimieron la secretaria general de CC. OO., Pilar Buj, y el secretario general de UGT, Alejo Galve. Buj consideró "absolutamente necesario" desbloquear la constitución del Gobierno y destacó su carácter "progresista". La sindicalista sostiene que Teruel Existe "no hace otra cosa" que impulsar su programa electoral y su promesa de "facilitar la gobernabilidad" al ganador del 10-N. Por su parte, Galve instó a formar "rápidamente" el Ejecutivo para que "empiece a trabajar por la provincia y por las cuencas mineras, que están al borde del abismo con el cierre de la central de Andorra".

El presidente de la Confederación de Empresarios Autónomos, Juan Carlos Escuder, no cuestionó el voto de Teruel Existe, porque "es importante que haya pronto un Gobierno". A su juicio, la difícil situación de la provincia y, en especial de las cuencas mineras, acusa el "vacío de poder". Escuder aventuró que, si el PP hubiera sido el más votado el 10-N, también hubiera contado con el respaldo de Guitarte.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, calificó de «normales» los reproches a Teruel Existe por su apoyo a Pedro Sánchez, porque son consecuencia de "meterse en política". Santa Isabel advirtió de que el apoyo del PNV y de los independentistas tendrá un precio económico y «las sumas no salen», lo que podría ir en detrimento de las inversiones que precisa la provincia. Por otro, advirtió de que desde Cataluña se pueden "frenar" infraestructuras claves para Teruel, como el Cantábrico-Mediterráneo, al imponer como prioridad el eje Mediterráneo.

El presidente del sindicato agrario Asaja, José Manuel Cebollada, reconoció que está "en alerta máxima" ante la "preocupación" que le suscita el próximo ejecutivo. A su juicio, Teruel Existe "no debería dar el paso" de apoyar a Pedro Sánchez, porque su Ejecutivo llega con "socios" que "no gustan". Cuestionó a ERC pero sobre todo a Podemos, una formación que tachó de "ineficaz" para gobernar y un peligro para los agricultores "porque prioriza el medio ambiente sobre la agricultura". Además, auguró un ejecutivo "débil e inestable" cuando España tiene que afrontar la reforma de la Política Agraria Común (PAC), clave para el futuro del sector primario en la provincia. Cebollada señaló que dirigentes de su sindicato de otras provincias le animaron a convocar movilizaciones para presionar a Teruel Existe para que no vote a Pedro Sánchez, una opción que el sindicalista turolense descartó.

El secretario general de UAGA, Marcos Garcés, no tuvo "nada que objetar" a la decisión de Teruel Existe de apoyar al "único partido con opciones de gobernar" e intentar conseguir avances para la provincia. Remachó que "es lo que la agrupación de electores dijo que iba a hacer". También cree "necesario" un nuevo Gobierno para negociar la nueva PAC.

Desde la agrupación de electores ratificaron ayer que, a pesar de la división generada en la provincia, el voto favorable la investidura de Pedro Sánchez no se va a modificar en ningún caso.