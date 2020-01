Sánchez anuncia un instituto de transición justa y oficinas contra la despoblación

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de investidura la creación de un instituto de transición justa y de una red de oficinas comarcales para combatir la despoblación. Dicho instituto se centrará en desarrollar planes de acción "urgente" para asegurar oportunidades de empleo a los territorios afectados por cierres de centrales, un compromiso que aparece tanto en el acuerdo de coalición suscrito con Unidas Podemos como en el pacto firmado con Teruel Existe.

El líder socialista aseguró que cualquier acción que emprenda su Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático "tendrá como prioridad la transición justa". "No puede quedar nadie atrás, no puede haber perdedores", subrayó. El instituto de #transición justa, explicó, será "una evolución del instituto de las cuencas mineras". El objetivo, según figura en el acuerdo con Pablo Iglesias, será definir escenarios "estables, predecibles y competitivos", fomentar la inversión en innovación y energías verdes y favorecer la formación necesaria para hacer frente "a las necesidades de futuro".

No se refirió, sin embargo, a los convenios de transición justa, decisivos para la creación de empleo y la atracción de inversiones en municipios como Andorra, que agotará sus reservas de #carbón en cuestión de semanas.

Pese a no hacer referencia expresa a Aragón ni a Teruel Existe, que ya ha garantizado su ‘sí’ a la investidura, Sánchez situó la lucha contra la despoblación entre los "valores cardinales" de la coalición con Unidas Podemos. Reconoció, en este sentido, que la España interior se ha despoblado "por falta de atención" y de oportunidades en las últimas décadas.

"Es urgente revertir esta situación", aseguró antes de comprometerse a desarrollar la estrategia nacional frente al reto demográfico aprobada por el PSOE. "Vamos a consolidar el Estado de bienestar en las zonas rurales y a extender el conjunto de los servicios públicos al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de la población", añadió el candidato socialista.

Una de sus principales medidas, también recogida en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, será la creación de una red de oficinas comarcales "para estimular la recuperación económica de las zonas más deprimidas". Aunque adelantó que habrá al menos una veintena, no concretó en qué provincias se instalarán. Sí avanzó que su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona y facilitarles "todos los contactos y la mediación" en el proceso.

Mejorar las infraestructuras existentes, recuperar las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad en el medio rural, el acceso a la atención sanitaria en el domicilio cuando no exista un centro local o garantizar una cobertura de más de 30 megas "a un precio asequible" son otras de las propuestas con las que Sánchez pretende mejorar el modelo territorial.

En este sentido, se comprometió a facilitar la movilidad del alumnado del medio rural a los centros universitarios para evitar cualquier tipo de discriminación, a impulsar un plan nacional de saneamiento y depuración que consagre el agua como un derecho universal y no como un "bien mercantil" y a defender una Política Agrícola Común (PAC) "suficientemente dotada". "El campo podrá contar con el Gobierno de España", manifestó.

Modelo de Estado

El líder socialista aseguró que su programa no será un mero "sumatorio" de las propuestas de PSOE y Unidas Podemos, y se comprometió a que esta sea "la legislatura de la financiación autonómica". Admitió, no obstante, que de cara a su reforma, reivindicada durante años por los grupos parlamentarios aragoneses, necesitará el apoyo de la bancada conservadora. "Es evidente que las comunidades, gestoras del Estado del bienestar, necesitan una actualización, y que no vamos a poder hacerla solos", dijo. Recordó, a este respecto, que esta no es una reclamación exclusiva de los presidentes de gobierno socialistas, sino que también viene de otros signos políticos. "Hay que abordarla sin dilación. Tenemos que garantizar su mejora y la de la financiación local desde el respeto a sus elementos nucleares. De ella depende en gran medida el gasto social", recalcó.

También defendió durante su intervención, de prácticamente dos horas de duración, la España de las autonomías, una realidad "incuestionable y consolidada" que no puede caminar hacia la "involución" como plantean partidos como Vox, sino hacia la "mejora y la evolución". "Reforzaremos la cooperación interinstitucional entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas", dijo. Sánchez prometió un "intercambio real de información" con los gobiernos regionales y reunir con carácter anual a la conferencia de presidentes. Cree necesario, en todo caso, clarificar las competencias, una fórmula que permitirá "reducir el conflicto".