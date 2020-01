Los aragoneses premiados con el Gordo del Sorteo de Navidad comienzan a recibir el dinero

La tarde del pasado jueves, los más de mil afortunados que el pasado 22 de diciembre tuvieron la suerte de llevarse un buen pellizco del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad comenzaron a ver en sus cuentas bancarias muestras de esta repartida lluvia de millones. Poco a poco, el dinero acabará por llegar a todos los que adquirieron alguna participación del número 26590 del Centro Aragonés El Cachirulo, ubicado en Reus (Tarragona). Será, no obstante, un proceso más lento de lo habitual ya que las participaciones no se cobran de igual forma que los décimos.

El centro cultural ya recibió el importe completo –tras la deducción de Hacienda– e ingresó el dinero en una cuenta bancaria de la localidad catalana. Cada día acuden a la entidad miembros de la junta directiva para colaborar en la verificación de las participaciones. "Es un procedimiento algo complejo por la enorme cantidad de premiados pero por el que estoy seguro que todos pasarán con gusto", explica el presidente de El Cachirulo, José Allueva, desde la oficina de Ibercaja.

Allueva es además el principal culpable de que la fortuna sonriese a los casi 200 miembros de la asociación y a sus familiares, amigos y vecinos: fue quien se encargó de escoger en la Administración de Lotería número 1 del cercano municipio de Salou, de nombre Doña Pilar, el número que finalmente resultó ganador.

Ahora los dueños de las participaciones deben depositarlas en una entidad bancaria, desde donde se enviarán a Reus para su pertinente verificación. Cada una de las 1.600 papeletas azules vendidas por un importe de seis euros, uno como donativo al Centro Aragonés, está premiada, tras los impuestos, con 81.000 euros.

Aunque buena parte de los agraciados residen en Tarragona, el Gordo también llegó a varios puntos de la comunidad aragonesa de la mano de emigrados que visitaron sus localidades de origen, como Alcañiz, Maella, Ejea de los Caballeros, Calanda o Peñarroya de Tastavíns, con un inesperado y muy bien recibido regalo bajo el brazo.

El dinero llegará definitivamente a todos sus dueños en un plazo de, como máximo, tres meses desde que se celebró el sorteo. De momento, los miembros de la junta directiva de El Cachirulo trabajan junto a los empleados de la entidad bancaria para que el tiempo de espera sea el menor posible. "Yo ya me he hecho empleado de la oficina –bromea Allueva–. Por suerte me jubilé hace poco más de tres meses y puedo dedicarme tranquilamente a las gestiones".

Una vez comprobada la veracidad de las participaciones, los (muchos) premiados serán citados para que acudan a formalizar la entrega del dinero, que se hará siempre por trasferencia bancaria, nunca en efectivo.

"Es un proceso engorroso que cualquiera firmaría por atravesar", indica el presidente del Centro Aragonés, que destaca la «suerte» de que el Gordo de 2019 haya estado tan repartido entre quienes, además, colaboraron con un pequeño donativo.

Allueva pide, asimismo, paciencia y tranquilidad a los ganadores: todos acabarán por recibir su ansiado premio.