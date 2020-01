"Siempre mareo a los Reyes Magos, pero si me traen un libro soy feliz"

Pinta, diseña, ilustra, hace cerámica... ¡Es usted una mujer del Renacimiento!

No, no, en esencia soy ilustradora. Para la cerámica me falta oficio, es más una afición. Desde pequeña siempre me recuerdo entre lápices y rotuladores. ¡Me encantaba hacer manualidades!

¿Cómo consigue una ganarse la vida con las ilustraciones?

Solo después de diez años de trabajo y gracias a que me salen encargos en Francia, que tiene una industria editorial muy potente, puedo decir que no necesito de ningún otro complemento laboral. Aun así, es un universo difícil e inestable.

¿Por qué se centra en historias infantiles? ¿No es más complicado con lo pejigueros que son los niños?

En el postgrado de Ilustración nos enseñaron aplicacionespublicitarias, editoriales, también para estampado textil... Por mi estilo de dibujo, de trazo naíf o dulce, de forma natural me he ido dirigiendo hacia el libro infantil.

¿Cómo llega a publicar en Corea?

Es un libro de Laura Mascaró, ‘Dónde crece el dinero’, que enseña a los niños a ahorrar. Pero es en España y Francia donde más he publicado. Aquí funcionó muy bien el álbum juvenil ‘Marta la rara’ y ahora estamos con la colección ‘Cole de locos’, para niños a partir de 7 años, que cuenta la historia de un grupo de amigos con personalidades distintas y diversidad cultural.

¿Cuál es su técnica preferida? ¿Las nuevas tecnologías forman parte de sus rutinas?

Depende del proyecto, de las prisas, de las instrucciones del cliente, del tipo de colección... Me gusta dibujar a mano y colorear con rotulador y lápiz. También la acuarela, pero si en el proceso va a haber cambios es más difícil. Hay algún retoque digital, pero soy muy analógica: las nuevas tecnologías las uso por supervivencia.

Animales, plantas, recetas... ¿Qué forma parte de su imaginario personal?

Disfruto con los juguetes, la ropa, la moda y la figura humana, pero al final dibujas lo que te echan. Ahora estoy con los bocetos de un libro sobre Marte. No suelo hacer naves espaciales y es un reto investigar y documentarse.

Y tiene una musa llamada Trufa...

Es mi perra y la cuelo en cuanto puedo. También tengo entre manos un proyecto de un libro francés de divulgación sobre insectos y ahí aparecerá seguro.

¿Qué le aporta la cerámica como modo de expresión?

Durante la carrera de Bellas Artes me interesaba mucho la escultura. Luego traté de convertir mi imaginario en figuras tridimensionales y acudo en Barcelona al taller de Lusesita, una fantástica ceramista riojana. Empecé en 2012 y el ambiente es muy agradable e inspirador. Como trabajar en casa puede ser algo solitario, así me aireo y estoy con gente creativa.

¿Hay alguna disciplina que le quede por probar? ¿Collage? ¿Fotografía? ¿Intervenciones?

Me gustaría retomar el grabado. Quizá la punta seca, sin ácidos y con tórculos y prensas portátiles es más factible.

¿Cómo es su proceso creativo?

Procuro entregar siempre a tiempo porque hay muchísimos ilustradores muy buenos y creo que la seriedad y no poner pegas a los cambios cuando están justificados es una baza.

Parece que la ilustración local vive un buen momento.

En Aragón siempre ha habido buenos ilustradores. Me vienen a la cabeza Óscar Sanmartín, Jesús Cisneros, Coco Escribano, Elisa Arguilé... También hay otros autores con líneas claras que me inspiran como pueden ser Tomi Ungerer, Sempé, Quentin Blake, Jean Brunhoff (el creador de ‘Babar’) o Molina Gallent, el ilustrador de la ‘Celia’ de Ana Fortún.

¿Qué le ha pedido a los Reyes?

Pobres Reyes Magos. Siempre les mareo un poco porque pido regalos sorpresa. Pero, vaya, si me traen un libro ya estoy feliz. Y espero abrir el paquete ante un buen trozo de roscón de nata, uno de mis postres favoritos.