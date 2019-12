Un libro aborda el cambio de la sociedad pirenaica en los últimos 60 años

El sacerdote y escritor Ricardo Mur, delegado de Medios de la Diócesis de Jaca, ha publicado una nueva novela, titulada 'Unos que mueren, otros nacerán. Ocho historias en ocho', en la que cuenta el cambio de la sociedad pirenaica durante los últimos 60 años.

"Son retratos psicológicos y sociológicos. Lo que yo he visto, no lo que me han contando", ha explicado en una entrevista recogida por Europa Press al semanario 'Iglesia en Aragón'.

El libro se divide en ocho capítulos, en los que habla de su labor pastoral, social y humana, pero también de los médicos, veterinarios, de la educación y de la Guardia Civil, a través de personajes ficticios.

La obra, lejos de juzgar, "describe situaciones y comportamientos", y se ambienta en un pueblo que no existe, denominado Ochos. "Aunque se hable de él en el diccionario de Pascual Madoz (1845-1850), nunca ha existido", mientras que el resto de los escenarios son reales, ha detallado el autor.