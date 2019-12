Un equipo aragonés, elegido por la NASA gracias a una aplicación para ver satélites espaciales

Cinco estudiantes de la Universidad de Zaragoza han sido elegidos finalistas de un concurso organizado por la NASA con más de 20.000 participantes de todo el mundo. Lo han conseguido gracias a una aplicación que han diseñado para tener al alcance de la mano la ubicación exacta en tiempo real de todos los satélites que rodean la Tierra. Los zaragozanos David Ubide, Víctor Manuel Lafuente y Diego Royo; el jaqués Andrew Mackay y el tudelano Enrique Torres conforman este equipo.

Todos ellos son estudiantes del grado de ingeniería informática de la Universidad de Zaragoza y tienen 21 años -salvo Víctor, que tiene 30-. Hace varios meses decidieron presentarse al Space Apps Challenge, un concurso organizado por la NASA de forma simultánea en 200 ciudades de todo el mundo. En este ‘hackatón’ internacional, la agencia espacial estadounidense plantea 25 retos y para desarrollarlos ofrece unos datos abiertos. Cada participante elige su desafío y desarrolla una solución informática para hacer un buen uso de esa información. El resultado del trabajo tiene que estar listo en 36 horas.

En Zaragoza, de los 30 equipos que se reunieron en Etopia los días 19 y 20 de octubre resultaron ganadores estos cinco estudiantes de la Universidad de Zaragoza, reunidos bajo el nombre NA7A (Need Another Seven Astronauts, ‘Necesito otros siete astronautas’ en inglés). De entre todos los ganadores locales del mundo, la NASA seleccionó a 36 finalistas, entre los que se encuentran los representantes de Zaragoza. El próximo mes de enero el concurso entrará en una nueva fase de la que resultarán ganadores seis equipos que podrán volar a las instalaciones de la agencia espacial norteamericana y ver el lanzamiento de un cohete.

David Ubide, uno de los miembros de este equipo, cuenta que todos ellos eran novatos en un concurso de este tipo. “Fue caótico, porque habíamos estado en algún concurso de cuatro horas, pero no en uno de dos días”, recuerda. La primera mañana la dedicaron buscar “una idea potente” que desarrollar con los datos de la NASA.

Se les ocurrió intentar diseñar una aplicación “para posicionar todos los satélites en la pantalla del móvil”. Con un giroscopio, el usuario puede ir moviendo su terminal y viendo en realidad aumentada la situación de los satélites, con diferentes tamaños según a qué distancia se encuentran de la tierra. “Se visiona en tiempo real. Puedes hacer ‘click’ en cada satélite y te sale información, y además te remite a la web del propio satélite, en la que puedes ver la tierra desde su punto de vista”, explica Ubide.

Según cuenta este joven zaragozano, “lo más difícil fue encontrar una solución para posicionar los satélites”. “Fue un gran reto matemático”, explica. Tras elaborar el primer día una prueba piloto, fue en la segunda jornada del concurso cuando consiguieron terminar el proyecto. “Hubo gente que se quedó allí por la noche, pero nosotros nos fuimos a las 3.00 y volvimos a las 8.00”, rememora.

Según su opinión, la aplicación que han desarrollado puede tener utilidad “en el ámbito educacional”, para “acercar la ciencia al público” y que cualquiera “pueda ver todos los satélites que hay en el espacio”. Ahora, tendrán que esperar unas semanas para ver si esa idea puede llevarles hasta la misma sede de la NASA.