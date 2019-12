Quejas en el Conservatorio Superior por el sistema de reserva de las aulas de estudio

El sistema de reserva de las aulas de estudio del Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza está en el centro de una polémica que llevó esta semana a los alumnos a protagonizar una melódica protesta en las instalaciones. Los estudiantes se quejan de que en estos momentos no pueden reservar estas estancias por internet, como sí era posible con la aplicación que se utilizaba el curso pasado, y tienen que hacerlo a través de los conserjes. Mientras, el equipo directivo asegura que se está buscando una solución consensuada con el colectivo docente, estudiantil y de los trabajadores y tras las vacaciones navideñas empezará a trabajar en ella una comisión de coordinación pedagógica.

Los 300 estudiantes del Conservatorio Superior reservan 'online' las 33 cabinas para estudiar individualmente o con alguna agrupación a la que pertenezcan, pero no las aulas. Para acceder a estas últimas deben consultar con los conserjes cuándo quedan libres de las clases y que estos les faciliten las llaves. "A los conserjes les estamos creando un trabajo extra del que no son responsables. Además no hay límite de tiempo, lo que da lugar a desequilibrios, y tampoco se nos permite utilizarlas los fines de semana", se quejan desde la asociación del alumnos.

"Esto es especialmente perjudicial ya que muchos de nosotros no podemos estudiar en casa, bien sea por problemas en el vecindario o en el caso de los pianistas por ser de fuera y no contar con un teclado aquí en Zaragoza", se lamentan. Las aulas, aseguran desde colectivo, suponen la mitad del espacio disponible para estudiar y son los únicos lugares que cuentan con pianos de cola, "que permiten un tipo de trabajo sonoro que no se puiede realizar en los pianos de pared que hay en las cabinas". Denuncian que estas "restricciones" llegan a "frenar su educación" y se trata de un "servicio básico" que tiene que dar un conservatorio.

Est situación fue abordada el pasado miércoles en un claustro, órgano que se constituyó el 4 de diciembre y en el que están representados los profesores, alumnos, personal de servicios auxiliares y el equipo directivo. Tras las vacaciones navideñas, el 7 de enero, está previsto que se reúna una comisión de coordinación pedagógica para estudiar las propuestas de todos los colectivos y plantear una solución.

La directora del Conservatorio, Carmen Esteban, explica que se ha tenido que prescindir de la antigua herramienta informática de gestión porque "era insostenible económicamente" y que la nueva no contempla la posibilidad de reservar las aulas para estudiar, aunque se ha pedido a la empresa el presupuesto para saber cuánto costaría ampliar sus prestaciones. Asimismo subraya que desde que se constituyó el actual claustro, a principios de diciembre, se está trabajando en este tema y que incluso se envió una carta a los 300 alumnos de los que solo respondieron alrededor de 60.

Esteban también ha comentado que el acceso a las aulas se ha ido abordando con distintos colectivos, empezando por las agrupaciones musicales, ya que necesitan más espacio para ensayar y las cabinas se les quedan pequeñas, y los estudiantes de piano. En cuanto a la posibilidad de utilizarlas los fines de semana, ha señalado que en estos momentos no hay presupuesto para acometer un gasto de este tipo.

Respecto a las próximas inversiones en las instalaciones, la asociación de alumnos ha criticado que se vayan a destinar 11.000 euros al acondicionamiento del jardín en la zona exterior. A este respecto, la directora ha apuntado que esta actuación fue aprobada por el claustro, del que también forman parte los estudiantes, y que la actuación consiste en construir un espacio de hormigón en la parte trasera del edificio que se pueda utilizar como escenario.