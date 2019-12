Doña Manolita, afortunada gracias a la Virgen del Pilar

Doña Manoita fue una famosa lotera que nació en Madrid a finales del siglo XIX, cuyo legado todavía continúa. Con 25 años abrió su administración de lotería, la número 67. Los inicios, según cuentan en su página web, no fueron fáciles, ya que no repartió ningún premio. Al parecer, unas visitas a la Basílica del Pilar remendaron aquella mala suerte.

"Hice cuatro viajes a Zaragoza, y en los cuatro tuve la suerte de ver a la 'Pilarica' con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna"

"Pues escuche usted ahora el verdadero secreto de mi buena mano", dijo la lotera anunciando una prometedora historia en un reportaje de 'Crónica'. "El año 1926, harta de que no correspondiese jamás a esta administración un premio que valiese la pena, hice cuatro viajes a Zaragoza, y en los cuatro tuve la suerte de ver a la 'Pilarica' con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna", decía en la publicación del 21 de diciembre de 1930. "Pedí unos números que se me ocurrieron sin saber por qué, los vendí en mi casa y el premio gordo de Navidad fue conmigo aquel año, siendo éste el comienzo de mi fama como lotera", recordaba cuatro años más tarde de aquellos viajes a la capital aragonesa. Doña Manolita concluyó su entrevista con devoción: "La Virgen y su manto carmesí, que me amparan".

La Virgen del Pilar tiene un amplio repertorio de mantos, que se conservan con mimo en los calajes de la Sacristía del templo. Hay varios de color rojo, una tonalidad que en este caso están confeccionados en honor a los mártires. Este domingo, día del Sorteo Extraordinario de Loterías y Apuestas del Estado, la Virgen lucirá el manto de color morado, al igual que este sábado. No se verá el manto rojo hasta el próximo jueves.

De todos ellos, existen dos tamaños de manto, dependiendo si fueron diseñados para colocarse sobre la propia imagen, a modo de falda que cubriera el Pilar, o sobre la Santa Columna directamente. Cuando Doña Manolita visitó la basílica los mantos ya no cubrían la talla, ya que fue una práctica que se acostumbró hasta el siglo XX.

Sobre Doña Manolita

Manuela de Pablo, Doña Manolita, nació en 1879, en Madrid. En 1904 abrió una administración en la calle de San Bernardo de la capital de España. Al parecer, los primeros clientes de esta lotera eran estudiantes, que acudían en busca de fortuna. De su primera ubicación, se trasladó en 1931 a la Gran Vía madrileña. Ese lugar no ha sido su localización definitiva, sino que en la actualidad se encuentra en la calle del Carmen. Allí cada año se forman largas filas para comprar décimos con fe en la diosa Fortuna, la misma que tuvo Doña Manolita en la Virgen del Pilar. Aunque, en la actualidad no es necesario esperar porque sus décimos también se pueden adquirir por internet.