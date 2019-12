Cáritas de Barbastro y Monzón invita a ser ángeles esta Navidad

El obispo de Barbastro – Monzón, Ángel Pérez, ha animado a convertirnos en ángeles durante esta Navidad. Bajo el lema ‘Todos tenemos un Ángel, especialmente en Navidad’ el obispo y la directora Amparo Tierz han presentado en Monzón la campaña de Cáritas para estos días en los que piden movilizar a los fieles de las 254 parroquias de la diócesis para “proteger, servir y defender la dignidad de los más pobres”.

Durante la presentación de este mensaje también se han dado algunos de los datos de la tarea asistencial realizada por Cáritas a lo largo del presente ejercicio en el que se ha acogido a cerca de 4.000 personas, a 57 temporeros, se ha formado a 120 mujeres y a 364 niños bien en clases de refuerzo o bien en actividades lúdicas.

También se han atendido a 35 personas con discapacidad y a 411 mayores, la gran mayoría de ellos a través de actividades de animación, y 11 de los mismos ofreciéndoles una vivienda tutelada.

En el plano laboral cabe destacar que se ha atendido a 647 parados, facilitando la inserción laboral de 233 de los mismos. Mientras que la oficina de colocación Barmón de Cáritas ha atendido a 531 inscritos.

Asimismo se han desarrollado campañas de prevención de adicciones atendiendo a 34 personas directamente y ofreciendo 85 charlas de prevención. Mientras que 401 personas se han beneficiado de la animación comunitaria.

A pesar de esta tareas, desde Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón insisten en que su tarea debe destinarse a una población muy envejecida que abarca seis comarcas (Bajo Cinca, Cinca Medio, Litera, Ribagorza, Sobrarbe y Somontano). En Aragón, las personas de + 65 años son el 21,6% y esta diócesis, el 22,91%. “Estas cifras demuestran que el envejecimiento es una realidad en nuestra diócesis y a Cáritas nos preocupa, ya que esto supone un incremento de las necesidades de nuestros mayores. Muchos de ellos viven en completa soledad, teniendo dificultades para acceder a servicios básicos.Por este motivo durante el próximo añovamos a poner en marcha un proyecto cuya finalidad sea, mejorar la vida de éstos desde la escucha, la ternura y el acompañamiento”, ha señalado la directora.

Otra de las realidades que denuncia Cáritas es la falta de vivienda de alquiler y la dificultad que tienen algunas personas para acceder a ella. “Las pocas viviendas que hay en el mercado están a unos precios elevados, y alguna de ellas no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Si a esto le sumamos el coste de luz y otros gastos, nos encontramos con un sector de población que le resulta muy difícil llegar a fin de mes. Este problema aumenta con las personas que se encuentran en situación de desempleo, que además de no poder afrontar los gastos correspondientes a la vivienda, no llegan a cubrir sus propias necesidades básicas. Con este contexto muchas personas se ven obligadas a buscar soluciones habitacionales compartidas, llegando en algunos casos al hacinamiento”, denuncia la directora que aboga porque entre administración pública, entidades, asociaciones, empresas, particulares se dé una respuesta a este problema.

Por su parte, el obispo ha deseado que cada uno de los parroquianos de esta diócesis “seamos capaces de despertar ese ángel que todos llevamos dentro; en nuestras manos está responder a la llamada a sembrar esperanza, ofreciendo caminos nuevos de vida”.