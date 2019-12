"La formación digital es una prioridad absoluta para compañías e instituciones"

"La formación digital es una prioridad absoluta para las compañías y las instituciones. Nadie lo discute", ha asegurado hoy Javier Zorrilla, director territorial de la Zona Norte de Telefónica en el desayuno coloquio 'Innovación abierta colaboración público privada' organizado por HERALDO DE ARAGÓN Y Telefónica en el hotel Palafox de Zaragoza. Del mismo modo que ha habido una buena colaboración público privada a la hora de desplegar en España las redes y la fibra óptica, que "supone la envidia de cualquier país europeo", la tiene que haber en la búsqueda de talento y en la recualificación de los trabajadores para afrontar los desafíos de la era digital. "Es muy difícil con una base de formadores no digitales impartir enseñanza digital", ha reconocido este directivo, si bien, tanto desde la Administración como las empresas se está particularmente activo en la búsqueda de soluciones.

"No podemos hacerlo solos ni individuos, ni entidades, ni empresas ni Administración. Hay que tejer redes dinámicas abiertas de innovación e inteligencia colectiva ", ha apuntado Mayte Perez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. "O trabajamos en red o no tendremos éxito", ha dicho.

"El principal activo de cualquier sociedad es crear talento", ha manifestado por su parte Sergio López, socio fundador y director general de Hiberus Tecnologies (HENNEO). "El que tenga profesionales tecnológicos tendrá resuelto el futuro", pero la Administración, a su juicio, no acaba de reaccionar porque es todavía una parte muy pequeña de los recursos de formación digital los que destina a la preparación de perfiles tecnológicos. Su apuesta en este sentido, "deja mucho que desear", ha indicado. El directivo de Telefónica, Javier Zorrilla, ha precisado que "la falta de este tipo de perfiles es un problema global, no solo de las Comunidades Autónomas", y que por eso, desde Telefónica llevan tiempo trabajando para intentar paliarlo. "En los últimos seis o siete años hemos incorporado a 1.300 jóvenes recién titulados en competencias Stem y estamos desarrollando el mayor plan de recualifiación profesional de la empresa con 18.000 trabajadores de Telefónica, adaptándolos". Asimismo, ha añadido, el directivo, han puesto en marcha 'Campus 42' una formación disruptiva que no requiere titulación, ni edad, ni profesores, que hemos importado de un modelo francés y en el que están ya participando 900 personas, de un total de 17.000 candidatos que se presentaron", ha indicado.

"Estamos en un momento de cambio radical con una acumulación de tecnología enorme. Cada segundo se conectan cinco dispositivos en la red", ha señalado por su parte Antonio Abengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica España. "Eso nos está llevando a hacer las cosas de forma muy diferente y plantea un gran reto que e el laboral. El 50% de las actividades profesionales que habrá en 2025 son susceptibles de automatizarse y el 85% de las profesiones que habrá en 2030 ni siquiera las conocemos. Y toda esa revolución hay que hacerla sin dejar a nadie atrás".