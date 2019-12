El día en que Calamocha registró -30ºC

Cuando llega el invierno, los hombres y mujeres del tiempo suelen apuntar a Calamocha, en Teruel, como uno de los lugares de la Península que registra temperaturas bajas en esta época del año. Pero hubo una vez, precisamente este martes hace 56 años, que llegó a alcanzar los 30 grados bajo cero. El famoso 17 de diciembre de 1963. "La temperatura más baja registrada en España en lugar habitado; en la localidad de Fuentes Claras, a 10 kilómetros al sur de Calamocha", recuerda Rafael Requena, delegado en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), coincidiendo con la efeméride. "En el banco nacional de datos climatológico de Aemet hay otra de 32 grados bajo cero, pero está registrada en un lago del Pirineo en Lérida a más de 2.000 metros de altitud. Figura en el banco de datos y ahí está. Pero la de Calamocha es la más baja en lugar habitado", puntualiza.

Teruel es una zona fría, con heladas todos los años. Calamocha y Torremocha de Jiloca -ambas en el Valle de Jiloca- junto con Molina de Aragón, en Guadalajara, conforman lo que se conoce como ‘el triángulo del frío’. "Es una zona emblemática de registrar temperaturas muy bajas en invierno. Hablamos de 10, 14 o 15 bajo cero. Se alcanzan con cierta facilidad casi todos los años en algún momento; pero claro, eso fueron 30 bajo cero", explica Requena.

Cambio climático

A su juicio, en esa fecha histórica se metió aire continental "y luego hubo tiempo anticiclónico y estable para que se produjeran esas temperaturas tan bajas". Y aunque nunca se puede decir que no, Requena ve difícil que se vuelva a registrar una temperatura más propia de Rusia que de Teruel. "Dentro del marco de lo que es el cambio climático, cada vez es más complicado que se alcancen temperaturas muy bajas. Estamos en una época de calentamiento. Pero con el cambio climático lo que ocurre es que aumentan los episodios extremos, no solo los de calor sino también los de frío. Las olas de calor y de frío son muy intensas. Lógicamente hay muchas menos olas de frío que de calor; si no no estarían subiendo las temperaturas. Pero eso no quiere decir que no se deje de hablar de vez en cuando de episodios de frío intenso. El frío se sigue produciendo, aunque con menos frecuencia", afirma.

Al mismo tiempo, el delegado en Aragón de Aemet señala que en los últimos años ha habido algún episodio de 18 y 20 grados bajo cero y que en zonas de montaña se han llegado a medir 23 y 24. "Pero esos 30 grados bajo cero de Calamocha es difícil que se vuelvan a alcanzar; ya veremos", sostiene. De momento, eso sucedió una vez en tierras de Teruel.