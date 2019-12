Desvelado otro posible origen de la enfermedad de las vacas locas

Un equipo de científicos, entre los que se encuentran algunos de la Universidad de Zaragoza, ha desvelado otro posible origen de la encefalopatía espongiforme bovina. La investigación demuestra que la conocida como enfermedad de las vacas locas se podría haber originado a partir de priones del scrapie atípico y no clásico, como se creía hasta ahora. El scrapie atípico es una enfermedad neurodegenerativa que aparece de manera espontánea en ovejas y cabras, sin que se transmitan entre ellas en el rebaño.

El estudio internacional, en el que han participado los investigadores Rosa Bolea y Juan J. Badiola del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, ha sido publicado por la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Han participado además de la Universidad de Zaragoza, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y otros centros de investigación en Noruega, Portugal y Reino Unido.