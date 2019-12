El coronel Lucas, nuevo Jefe del Regimiento Galicia 64 de Jaca

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha acogido este lunes el acto de relevo del mando del Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña. El coronel David Vaquerizo Rodríguez ha pasado el testigo al coronel Francisco Javier Lucas de Soto, en un acto militar que ha finalizado con un desfile, y que ha estado presidido por el general jefe de la Brigada Aragón I Javier Mur Lalaguna.

Tras la llegada del general, ha tenido lugar el acto de toma de posesión en el que el jefe de Regimiento saliente ha entregado el Guión del Regimiento y la bandera del mismo al coronel Lucas. Tras los discursos de ambos, ha tenido lugar un desfile militar por el interior del Acuartelamiento San Bernardo.

El nuevo coronel Jjefe del Regimiento Galicia 64, de Asturias, ya estuvo destinado en Jaca hace 20 años, siendo teniente y capitán en la Escuela Militar de Montaña y, posteriormente, comandante en la Jefatura de Tropas de Montaña en el Estado Mayor cuando se encontraba en el acuartelamiento jaqués. Por ello, ya conoce su nuevo destino. Respecto a posibles misiones internacionales, ha asegurado que en 2020 seguro que no hay y para 2021 "todavía no se sabe". "Mi misión aquí es mantener la disponibilidad permanente de la unidad para poder ser empleada donde el mando decida, así que estaremos preparados para cualquier momento que nos digan que tenemos que desplegar”, ha explicado.

NOTICIAS RELACIONADAS Jaca arropa al Ejército en la celebración de la Inmaculada

En cuanto a hacerse cargo del Regimiento, ha subrayado que "no tiene que ser complicado", porque los mandos y tropa que hay en este regimiento "son excepcionales". "Hay 700 personas y son 700 preocupaciones y tratar de estar siempre pendientes de ellos para que se puedan desarrollar profesionalmente y tengan las mejores condiciones en todos los sentidos”.

El coronel Francisco Javier Lucas de Soto ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión de Montaña. Y después de mandar un grupo de Operaciones Especiales de Teniente Coronel, "he estado en el gabinete del Jefe del Estado y en el gabinete de la Ministra de Defensa".

NOTICIAS RELACIONADAS Defensa nombra al general aragonés Javier Mur Lalaguna jefe de la Brigada Aragón I

Por su parte, el coronel Jefe saliente, David vaquerizo, ha hecho un balance muy positivo de estos dos últimos años al frente del Regimiento Galicia 64. “Como decía cuando llegué hace dos años, yo me he criado en Jaca, me siento jacetano aunque no nací aquí, y quien me iba a decir a mi con 5 o 6 años cuando corría por esas calles de Jaca, donde aprendí a esquiar y saltando las tapias del acuartelamiento de la Victoria para jugar a soldados que iba a acabar mandando este Regimiento”. Para él es una "satisfacción y un honor como no puede ser de otra manera".

Ahora debe afrontar otro reto, una experiencia completamente nueva para él, como ha asegurado. Se va a Toledo, adscrito a la Academia de Infantería, concretamente en la dirección de investigación orgánica y materiales, con sede en Granada, pero tiene una jefatura de adiestramiento y doctrina desplegada en la Academia de Infantería en Toledo.

El coronel Lucas se hace cargo de una de las unidades de más prestigio del Ejército Español. El Regimiento Galicia que encuadra a más de 600 mujeres y hombres, ha participado en prácticamente todos los escenarios en los que han desplegado las fuerzas Armadas Españolas en los últimos años: Bosnia, Kosovo, Albania, Mali, Afganistán y Líbano. Además, este año, el Regimiento, que cuenta con casi 500 años de historia, ha celebrado el centenario de su llegada definitiva a Jaca.