El parque móvil oficial en Aragón: viejo, contaminante y casi sin coches eléctricos ni híbridos

La Cumbre del Clima de Madrid que terminó este viernes no ha estado exenta de polémicas sobre lo particular. Se criticaron duramente los patrocinios de empresas que, en esencia, no superan la prueba del algodón. En entredicho quedaron las posturas sobre un pacto global de las naciones con más emisiones de gases de efecto invernadero: China, EE. UU., Brasil e India. E incluso generaron debate, por desafortunadas, las palabras de una figura como Javier Bardem. El actor español lanzó una encendida soflama en defensa del medio ambiente, con recias palabras hacia algunos cargos políticos como el alcalde de la ciudad anfitriona, pero pronto le recordaron que él y su pareja, Penélope Cruz, emplean a diario su Ford Lincoln Navigator, un todoterreno de lujo conocido por ser uno de los vehículos de su segmento más contaminantes del planeta.

Una de las conclusiones más claras del cónclave de Ifema es que todos debemos arrimar el hombro para hacer del planeta un lugar habitable para las generaciones venideras. Y eso implica grandes, pequeños y medianos gestos, como legislar en verde o emplear, en la medida de lo posible, vehículos poco contaminantes. Una máxima que no todas las instituciones aragonesas acatan, a tenor de los coches oficiales de que disponen, en algunos casos por carencias presupuestarias -que marcan la antigüedad del parque móvil- y en otros por el modelo que se busca. De entrada llama la atención que los eléctricos y los híbridos sean formatos tan poco comunes y que algunas matriculaciones se hayan realizado hace casi veinte años.

Una berlina moderna y segura para el presidente

El presidente de la Comunidad se desplaza habitualmente en un Opel Insignia adquirido en 2018 mediante el modelo de renting. Se trata de una berlina con motor diésel biturbo de dos litros y 211 caballos y tracción a las cuatro ruedas. Si bien su nivel de emisiones está por encima de la media de las ventas europeas, cumple estrictamente con la norma comunitaria vigente. En cualquier caso, las medidas de seguridad de este tipo de vehículos hacen incrementar su peso y, por tanto, sus consumos.

El líder socialista, cuya residencia habitual está fijada en Ejea de los Caballeros, a donde va y viene a diario, tiene a su disposición desde que llegó al Pignatelli dos Audi A8, aunque estos no se emplean. Fuentes de la DGA concretan que para ir actualizando el amplio inventario de vehículos (un total de 1.727 para todos los trabajadores públicos) “se alcanzó en 2016 un acuerdo marco de homologación de vehículos con el que se buscaba unos consumos más limpios por parte de toda la flota, pero en vista de cómo ha evolucionado la automoción se ha decidido ir a un nuevo convenio marco más exigente con la protección del medio ambiente. Cada nueva licitación valora en hasta 20 puntos el tipo y la cantidad de emisiones del vehículo”.

Ayuntamiento de Zaragoza: eléctricos e híbridos

El área de Alcaldía del consistorio zaragozano dispone de los vehículos más limpios de todas las instituciones aragonesas. El camino se abrió durante anteriores mandatos y se ha ido consolidando hasta el presente. Los consejeros de la ciudad tienen a su disposición dos Kia Soul eléctricos matriculados este mismo año y dos Toyota Prius híbridos adquiridos en 2007. En determinados momentos, el alcalde y sus escoltas utilizan dos coches de la Policía Local, uno de ellos híbrido y el otro diésel, este último de 2017 y con unas emisiones ligeramente superiores a la media europea.

A disposición de la Corporación hay otros tres Audi A6 matriculados durante el Gobierno de Belloch (año 2006) que ya no se utilizan más que para realizar los kilómetros necesarios de mantenimiento, mientras que durante el anterior mandato se logró ‘colocar’ un Volkswagen Phaeton en el mercado de segunda mano. Alcaldía tiene a su disposición un total de diez turismos, entre ellos cuatro Opel Vectra y un Peugeot 406.

Flotas reducidas y de cierta antigüedad en Huesca y Teruel

El coche oficial del regidor de la capital oscense, Luis Felipe, es un Volkswagen Passat V6 matriculado en 2009, una berlina de alta gama a la que ya le empiezan a pesar el paso de los años. La alcaldesa de Teruel puede elegir entre un Hyundai Sonata 2.5 GLS de enero de 2000 y un Peugeot 607 V6 Pack Ébano del año 2002. Dos flotas realmente reducidas pero cuyas emisiones, en líneas generales, harían fruncir el ceño a Greta Thunberg.

Las Cortes de Aragón, por su parte, disponen de cuatro vehículos en propiedad. El más nuevo se adquirió hace siete años, mientras los otros tres suman antigüedades de entre 11 y 19 años. El parlamento autonómico cuenta con dos Audi, un A6 del año 2001 y un A8 de 2008, en ambos casos sus emisiones de CO2 superan con creces las medias actuales y los índices hacia los que se camina. Los otros dos vehículos de la institución legislativa son un Opel Signum adquirido en 2004 y una furgoneta Opel Combo Van de 2012.

Un Phaeton y dos Audi en las diputaciones

El presidente de la DPZ utiliza un Volkswagen Phaeton de once años de antigüedad y que se compró a finales de 2011, durante el mandato de Beamonte. Se trata de un coche de segunda mano (antes pertenecía al Gobierno de Aragón) con un consumo y un nivel de emisiones alto para la coyuntura actual, pero que en el momento de la adquisición cumplía con las normas comunitarias.

Los coches oficiales en las diputaciones de Huesca y Teruel son ambos de marca Audi. En la DPH se dispone de un A6 3.2. de gasolina y un nivel emisiones C (el segundo más contaminante según los baremos de la DGT). Su antigüedad se remonta a 2007 y ya ha rodado 633.000 kilómetros. La DPT cuenta con un Audi A4 TDI 3.0, con nivel de emisiones B, adquirido en 2014.