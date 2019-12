Lambán afirma que sus críticas a la negociación con ERC son "muy compartidas" dentro del PSOE

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este sábado en Uncastillo, donde ha participado en la conmemoración del centenario de la agrupación socialista, que su opinión sobre las negociaciones con ERC es "muy compartida" dentro del PSOE, y ha vuelto a insistir en la abstención de PP y Ciudadanos. Sus declaraciones se producen solo unas horas después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, exigiera "respeto" a los barones críticos y afirmase que las palabras de Lambán y de su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, eran "inoportunas" e "impropias" de presidentes de una Comunidad.

En las últimas semanas, el secretario general del PSOE-Aragón se ha manifestado abiertamente en contra del concurso del independentismo en la gobernabilidad de España. Aseguró, por ejemplo, que sería "indeseable" que un partido "de la trayectoria de ERC" marcase la próxima legislatura, unas críticas compartidas por García Page que han avivado las crisis internas entre los barones. Este sábado se ha mostrado "convencido" de que, pese a las dudas que pueda haber en ciertos sectores, el futuro Gobierno de España estará "absolutamente ajustado" al marco constitucional y que se alejará de sendas "de difícil encaje". "Son temores que yo no albergo", ha subrayado.

Pese a mostrar su "total apoyo" a Pedro Sánchez y a quienes están negociando la formación de Gobierno, ha insistido en que, como ya se está viendo en Inglaterra, la política va hacia tiempos en los que todo el mundo va a tener que hacer "esfuerzos de responsabilidad y sentido Estado". "PP y Ciudadanos tienen la oportunidad de que el independentismo sea irrelevante en la gobernabilidad de España. Hace tres años, el PSOE, en un gesto de patriotismo, permitió que formara Gobierno Mariano Rajoy. Si tuvieran el mismo sentido de Estado facilitarían la investidura. Es lo que les pediría y en lo que en última instancia confío", ha dicho.

Respecto a su reunión con Pedro Sánchez –que anunció tras ser propuesto como candidato por el rey Felipe VI que hablará con los presidentes de todas las comunidades autónomas, incluido el máximo representante de la Generalitat, Quim Torra, para desbloquear su investidura–, ha adelantado que finalmente no habrá encuentro presencial, sino una conversación telefónica.

NOTICIAS RELACIONADAS Iceta, Page y Lambán airean la tensión en el PSOE por la negociación con ERC

Aunque no ha aclarado qué le parece que el presidente en funciones vaya a llamar finalmente al líder independentista, sí ha detallado cuál será el contenido de su conversación. "Le manifestaré mi apoyo para que haya un Gobierno en España cuanto antes, y le diré por qué quiero yo un Gobierno. Aragón necesita uno de manera urgente por todas aquellas cuestiones relacionadas con las inversiones en infraestructuras. También está pendiente la reforma de la financiación autonómica. Con la actual no podemos hacer frente a la sanidad y la educación", ha recalcado.

Un Ejecutivo "sólido y estable"

Para Lambán, los prácticamente cuatro años que el país no ha tenido un Ejecutivo en firme "han resultado absolutamente letales para aquellas cuestiones que afectan a todas las comunidades". "Hace falta un Gobierno que tome decisiones. Si no, no tendremos servicios públicos, inversiones y todo lo necesario para seguir progresando", ha incidido.

Cree, en este sentido, que ir a unas terceras elecciones sería "la peor de las soluciones", de ahí que haya apostado porque todo termine "felizmente" a no mucho tardar y haya reivindicado un Gobierno "sólido y estable". El presidente aragonés seguirá con especial atención las reuniones del lunes entre Pedro Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Ha recordado, a este respecto, que la responsabilidad no recae solo en manos de quienes pueden gobernar, sino de quienes están en la oposición.