Las separaciones aumentan en Aragón un 24% durante el tercer trimestre del año, según el TSJA

Las separaciones han aumentado en Aragón un 24% durante el tercer trimestre de este año, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota de prensa.

Estas cifras colocan a Aragón entre las ocho comunidades con más tasa de separaciones de España. Los datos ofrecidos por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto que las demandas de separación y divorcio aumentaron en nuestra comunidad un 24,10% frente a las registradas en el tercer trimestre de 2018.

De ellas, son las separaciones no consensuadas con un 40% y los divorcios no consensuados con un 28,30% los que experimentan crecimientos mayores. Por otra parte las separaciones y los divorcios consensuados se mantienen en porcentajes bastante similares con un 21,40% y un 21,90% respectivamente.

Por provincias es Zaragoza la que tiene la cifra más alta de demandas de nulidad matrimonial, un total de 818 seguida de Huesca con 174 y Teruel con 67. También por partidos judiciales son las capitales de Zaragoza y Huesca, con 414 y 34 respectivamente las que arrojan cifras más altas.

A ellas le siguen los partidos judiciales de Alcañiz con 21 demandas de separación este trimestre, y Jaca, Barbastro, Calatayud y Caspe con cifras ligeramente superiores a las de la capital turolense.

En cuanto a las demandas presentadas en los juzgados aragoneses pormodificación de medidas, la alcanzadas por consenso descienden un 1,6% frente a las no consensuadas que se incrementan en un 8,9%. En loreferente a guarda y custodia de hijos de parejas no casadas se produce un incremente del 92,50 % en los acuerdos alcanzados por consenso mientras que en las no consensuadas el incremento es tan solo de un 24,8%.