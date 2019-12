¿Quiénes serán los líderes aragoneses del futuro en ciencia, cultura, deporte, política...?

Apenas 34 años. Nunca antes una persona tan joven como Sanna Marin, nueva primera ministra de Finlandia, había asumido un cargo de tal responsabilidad. Es la primera millenial que pondrá cara a una nación en cumbres internacionales mientras tratará de reconducir el agitado mar político por el que navega hoy el país báltico. Su nombre, aunque todavía no muy conocido, está llamado a abanderar la próxima generación de líderes, tanto a nivel político como en ámbitos como el cultural, deportivo, científico, empresarial... Cabe preguntarse si dentro de unos años habrá algún aragonés entre ellos o, al menos, quiénes serán los nacidos en la Comunidad con mayor peso en sus diferentes campos.

Cine y televisión

Uno de los nombres del momento en el mundillo cinematográfico es el del director Álex Rodrigo (Zaragoza, 1988). Inquieto y curioso desde pequeño, empuñó una cámara de vídeo y experimentó con las mesas de mezclas en cuanto se le presentó la oportunidad. Por eso su decisión de estudiar Comunicación Audiovisual no pilló por sorpresa a sus familiares y amigos, que hace más de diez años veían sus primeras webseries y ahora esperan las nuevas temporadas de 'La casa de papel', un bombazo a nivel internacional dirigido, entre otros, por este joven aragonés llamado a ser uno de los nombres destacados del cine español.

Quizá una de las actrices que Rodrigo llegue a dirigir sea Elena Rivera (Zaragoza, 1992). O Karina, como se le sigue conociendo en muchos hogares después de años y años interpretando un papel en 'Cuéntame cómo pasó' que fue ganando relevancia con el paso de las temporadas. La joven trabaja actualmente en dos nuevos proyectos en televisión que compagina con la obra 'La vuelta de Nora', en el teatro Bellas Artes de Madrid, y su buen hacer le augura una carrera prometedora.

Pintura y diseño

Uno de los menores de 30 años europeos más influyentes en el ámbito del arte y la cultura procede, según la revista 'Forbes', del corazón del Sobrarbe. Se trata de Arán Lozano (Boltaña, 1988), quien junto a Clara Campo, su socia en Amarist, un estudio creativo de arte funcional en el que se diseñan desde mesas y espejos vanguardistas hasta esculturas con poso activista -con una sensibilidad especial hacia los refugiados de guerra y las migraciones- y joyería solidaria. Su obra se ha expuesto en Londres, Nueva York o Venecia, entre otras grandes ciudades.

Puede que la ilustradora y pintora Mercedes Bellido (Zaragoza, 1991) no sea todavía demasiado conocida en su tierra, pero su trabajo es cada vez más reconocido dentro del sector. Sus trazos, además, son requeridos por grandes marcas como Zara, Uniqlo, Bimba y Lola o Chanel. Bellido, que este año publicó un bestiario, destaca por envolver sus obras con un aura misteriosa.

Ciencia

Nadie como Manuel Valiente (Zaragoza, 1980) encarna el futuro de la ciencia en Aragón. Es jefe del grupo de Metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cuyo proyecto Alter-brain acaba de recibir una financiación europea de dos millones de euros. El equipo de Valiente investiga por qué el cerebro es capaz de enfrentarse a agentes dañinos, incluyendo las células tumorales, pero algunos tumores consiguen generar metástasis.

Deportes

La añada deportiva que viene no es nada mala. Sobran las palabras con Carlos Alocén (Zaragoza, 2000), del que las buenas lenguas dicen que acabará brillando en la NBA, y con Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003), atleta y futbolista que hace unos meses emigró a la Comunidad Valenciana para seguir progresando en su carrera bicéfala. De la cosecha en el fútbol masculino también se puede presumir: el juvenil del Real Zaragoza se proclamó campeón de España y aspira a hacerlo en Europa ante canteras con muchos más recursos, pero que no cuentan con el ariete Luis Carbonell (Zaragoza, 2003), tal vez la joya de la corona de la ciudad deportiva, como bien saben ya algunos 'depredadores'.

Alejado de los focos, pero también ligado al deporte aragonés, se encuentra Nacho Juan (Zaragoza, 1997), entrenador ayudante del Casademont, que recaló este verano en el primer equipo tras su paso por el Olivar. Además, y por su cuenta y riesgo, analizaba en las redes sociales situaciones tácticas específicas. "Gracias a ello adquirió mucha relevancia y, al necesitar el Casademont un cuarto técnico, con funciones concretas de análisis de vídeo, su especialidad, se le ofreció aportar en este aspecto. Estoy convencido de que su gran trabajo está teniendo que ver con la buena marcha del equipo, ya que a su gran capacidad de análisis se une la destreza para comunicarse. Tiene mucho futuro", cuenta una persona cercana.

Política

Desde la pasada legislatura se viene rebajando la edad media de los representantes aragoneses en las distintas instituciones. Destacó por su relevancia la expresidenta de las Cortes, Violeta Barba, pero el más joven y al que se le adivina una larga carrera política es al socialista Darío Villagrasa (Bujaraloz, 1992), una figura cercana a Javier Lambán hasta el punto de ser secretario de organización del PSOE aragonés. Otros jóvenes con pujanza en el panorama político son la podemista Maru Díaz (Tarazona, 1990), consejera de Ciencia y Universidad, así como María Navarro (Zaragoza, 1984), consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento Zaragoza.

Empresa

Varios jóvenes aragoneses vienen destacando en los últimos años en el mundo del emprendimiento. Uno de los nombres que más peso específico han obtenido es el de la ingeniera industrial Esther Borao (Gallur, 1988), especialista en robótica, cofundadora de Innovart y promotora de la iniciativa Academia de inventores mediante la que se busca despertar en los niños el interés por las áreas STEAM. Nombrada recientemente directora del Instituto Tecnológico de Aragón, Borao ha sido nombrada como una de las cien mujeres líderes en España y uno de los 30 jóvenes líderes europeos y africanos más influyentes de 2019, reconocimiento que comparte con Luis Martín, su socio en Innovart.

Funidelia se ha logrado posicionar entre las empresas con un crecimiento más rápido del continente europeo, tal y como publicó 'Financial Times'. Y lo ha conseguido vendiendo disfraces a todo el mundo a través de su página web. Los oscenses Carlos Larraz y Toño Escartín decidieron emprender allá por 2011 y desde entonces no han dejado de crecer ni un solo año. “Es una de las empresas jóvenes aragoneses más sólidas y que más vienen destacando”, deslizan desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. No en vano, ha sido nombrada Pyme del año por la Cámara de Comercio de España.