Dimite el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barbastro por "falta de ilusión"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barbastro, José Antonio Mairal, ha presentado su dimisión por motivos personales y por "la falta de ilusión por acontecimientos acaecidos", según ha explicó en su página de Facebook en una entrada que ha sido retirada. “Esto no es un trabajo y sin ilusión no se puede llevar adelante”, ha afirmado. No obstante mantiene su vinculación con este partido: "Sigo en Vox y creo en Vox”, afirmaba.

Fuentes del partido aseguran que su dimisión, que se hará oficial en el próximo pleno, se debe a dificultades para compatibilizar su vida laboral y la actividad municipal. Mairal es la segunda baja de Vox en Barbastro tras la renuncia a encabezar la lista que protagonizó el número 1 Gonzalo Martín horas antes de su presentación como candidato a la alcaldía del Vero.

La tercera en la lista municipal de Vox es Concha Barón