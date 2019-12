Un día de clase en el parque para acabar con la 'basuraleza' de Pina de Ebro

"¿Por qué es importante acabar con la 'basuraleza'?", pregunta a los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Ramón y Cajal de Pina de Ebro su profesora Zahara Alonso, en la improvisada clase que se ha organizado en la plaza de la localidad zaragozana. Esta palabra no está en el diccionario, pero con ella se hace referencia a la basura generada por el ser humano y abandonada por él en la naturaleza. "Para que no acabe en el río y en el mar", dice uno de los alumnos. A lo que otro añade: "Ni en nuestro estómago". "¿Y hay que hacer un récord, coger más que el año pasado?", plantean. Pero no se trata de batir marcas, les explica la maestra. "Si hay menos es que somos más limpios", les dice tras repartir un guante para cada uno y bolsas para recoger, clasificar y pesar luego los residuos que encuentren en el parque Javier Blasco Zumeta. Es martes y alrededor de 150 alumnos participan a media mañana en la iniciativa nacional de recogida de basura del proyecto Libera de la ONG SEO/BirdLife y Ecoembes. Se desarrolla durante esta semana en 13 puntos de Aragón, por distintos grupos de voluntarios, dentro de los 159 inscritos en 47 provincias de toda España en campos, bosques y montes. Los alumnos de Pina, que ya participaron el año pasado, se ve que han hecho los deberes antes de salir porque desde el proyecto se recuerda que "las fuentes terrestres de basura aportan el 80% a las basuras marinas".

"Javier, vamos a limpiar tu parque", bromea en voz alta uno de los adultos que acompañan al grupo, dirigiéndose al voluntario más mayor y más alto de la expedición. El espacio lleva el nombre del naturalista Javier Blasco Zumeta, que fue maestro y director del centro durante más de 20 años. Este, jubilado este año, permanece en un segundo plano pero listo para colaborar ahora ya jubilado de la docencia, y en un medio que conoce muy bien como impulsor de un atlas de identificación de las aves de Aragón, de las que 20 nuevas llevan su nombre.

Al grito de '¿preparadas tribus?', en grupos de caras pintadas con dos rayas de colores en cada mejilla, los alumnos se encaminan al frondoso bosque con algunos claros hasta los que consiguen llegar los rayos del sol. "He encontrado un vaso de plástico y cuatro pajitas", dice Diego, de 11 años, y de la 'tribu' roja, sujetándolas en la mano. Tiene que entregarlas a la profesora para que introduzca los datos de todo lo que van recogiendo en una aplicación móvil (e-Litter), facilitada por la organización, y que después se enviarán al Ministerio para la Transición Ecológica para que evalúe los resultados. Se trata de contar el volumen, la cantidad y el tipo de la basura de un metro cuadrado de terreno para sumarlos a los del resto de zonas y conseguir una "fotografía" de los resultados en toda la península. El año pasado se encontraron 37.000 objetos en los montes en casi 100 puntos en España, que recogieron 2.850 voluntarios.

"Yo si veo a alguien que tira algo al suelo le digo que no lo tire", afirma concienciada Irene, alumna de 3º de Primaria, que ha encontrado papeles, vasos y un plato de plástico roto. Entre la basura también hay desde paquetes de patatas fritas a bandejas de plástico de bollería o un par de botellas de cristal de vodka de algún botellón reciente. "Esta es la zona donde vienen los jóvenes por la noche y en fiestas", explica una de las madres.

"¡Un ratón muerto!", grita un alumno un poco más lejos, un hallazgo que centra la atención de todos. Las profesoras y madres les dicen que no lo toquen. "Yo he encontrado una seta", anuncia Nessrin, de 10 años, que confiesa que es la primera que ve. De vuelta a la recogida de basura se han encontrado 23 colillas de cigarrillo en apenas media hora. Este es el principal residuo que aparece en la mayoría de salidas de este tipo, según los organizadores de la iniciativa. "Qué le cuesta a la gente recoger", se pregunta Ayla, de 9 años, mientras sigue llenando su bolsa y recuerda que además "fumar es malo". Todo el grupo se afana en buscar debajo de las hojas secas que cubren el suelo o de piedras y algún escombro. "No cuidamos el planeta", concluye Ayla.

Después de casi dos horas los grupos se reúnen a la entrada del parque, satisfechos de haber 'peinado' la zona. Ya están listos para pesar su botín. Pese a que a simple vista el pinar no parecía muy sucio, se han recogido 63,5 kilos de residuos, principalmente de plástico, de 'basuraleza'. "Parece que si no tenía palabra no existía", explica Sara Güemes, portavoz del proyecto en Ecoembes desde Madrid. Este es el tercer año que se pone en marcha la iniciativa que actúa desde el ámbito científico analizando los datos; el de la prevención, con campañas de sensibilización y la movilización. En este último apartado se incluyen iniciativas como la de Pina de Ebro. "La gente quiere poder colaborar", añade. Prueba de ello y de la mayor sensibilización es que del año pasado a este se ha pasado de casi 100 puntos a 230 en el caso de las playas en España. En Aragón han aumentado de tres a 13 las entidades que se han inscrito para limpiar los montes esta semana. En la lista aragonesa se han incluido los Pinares de Venecia (Zaragoza), el Río Isuela (Huesca) y el Parque Natural del Moncayo (Zaragoza), entre otras zonas. Se organizan acciones similares a lo largo del año en ríos, fondos marinos y playas.

En Pina de Ebro los alumnos tienen que volver al colegio, aunque lo que han aprendido en estas dos horas seguro que no lo olvidarán. "Esto es una clase de Naturaleza en una escuela sin muros", explica el antiguo maestro y estudioso de las aves, Javier Blasco, que defiende las ventajas de poder "aprender jugando" mientras recorren el parque, algo que impulsó y se ha mantenido en el colegio con una salida semanal.