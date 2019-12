El obispado reitera que las piezas son de las parroquias y quiere crear una ‘Diócesis Itiner – Arte’

La sentencia llega en un momento feliz para la diócesis de Barbastro – Monzón y sobre todo para su obispo que acaba de cumplir esta semana cinco años al frente de un obispado que ha revitalizado a nivel social y que pretende seguir dinamizando a través del arte con la creación de su proyecto la ‘Ruta del Románico’.

Precisamente la sentencia ha servido para presentar, de forma escueta, un proyecto paralelo a esa ruta en torno al patrimonio pirenaico, la ‘Diócesis Itiner – arte’. “Una vez diseñada la Ruta del Románico hay que tender la mano a la diócesis hermana” para que esta iniciativa turística y de puesta en valor del patrimonio histórico artístico “sirva para paliar la despoblación y el envejecimiento que sufrimos en el Aragón oriental. Hay que aprovechar el patrimonio sea un elemento de dinamización y de riqueza potencial, por eso estamos tratando de conseguir que nuestra Diócesis sea una Diócesis Itiner – Arte, es decir que sirva de oportunidad para poner en valor a nuestro patrimonio y volver a nuestras raíces y fe en Jesucristo”.

Una idea que no desarrolló en su comparecencia pública, dejándola para otra ocasión. Aunque quien sí aclaró el futuro de las 111 piezas fue el portavoz de la Oficina de Información de la Iglesia de Aragón, José María Albala, quien indicó que no hay que entender que esas obras de arte se expongan en el Museo. “Los bienes son propiedad de las parroquias y ya se verá si se exponen en su lugar de origen o en este Museo, o van itinerando en exposiciones por la diócesis”, afirmó.

Otra segunda efeméride que se cumple esta semana es el octavo aniversario del Museo Diocesano, inaugurado el 15 de diciembre de 2011 por el entonces presidente de Aragón, Marcelino Iglesias y el obispo Alfonso Milián. El primer director de este espacio, y uno de los valedores de la preservación del patrimonio altoaragonés, el sacerdote Enrique Calvera, ahora jubilado, se mostraba ayer feliz y satisfecho, aunque consideraba que la batalla todavía no estaba ganada. “Han demostrado suficiente cabezonería para no ceder y seguir pleiteando y recurriendo, porque tienen manga ancha para gastar el dinero que quieran”, afirmó. Aun así se mostró “contento, sobre todo por nuestro obispo que corrió un pequeño riesgo haciendo lo que no es normal hacer, llevar a otro obispo a juicio. Si hubiera fracasado hubiera sido mal para él, pero ahora deja una puerta abierta a los de Huesca para seguir por ese camino”, en alusión a la vía jurídica civil.