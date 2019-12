Teruel Existe avisa a Sánchez de que no le apoyará si negocia "fuera de la Constitución"

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, aseguró ayer que la agrupación de electores no apoyará la investidura de Pedro Sánchez si PSOE y Unidas Podemos negocian con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) "fuera de la Constitución". Guitarte admitió que este factor "influiría" en el sentido de su voto, que podría ser negativo o una abstención "en función de la gravedad de la situación".

"Nuestro límite es el marco de la Constitución", recalcó el diputado turolense. A la agrupación le "dolería" especialmente que los pactos de Gobierno incidiesen en los desequilibrios territoriales que quieren combatir desde el Congreso. "Queremos un cambio de raíz en relación a lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años, en los que han aumentado las diferencias entre unas comunidades y otras. No nos gustaría que siguiera esta dinámica", dijo.

Guitarte advirtió de que España "está a punto de abandonar definitivamente a la mitad del territorio", algo que sería "insostenible e injusto" y que se habría producido "por la acción del Estado". Aclaró, no obstante, que la agrupación no ha decidido aún si respaldará al presidente en funciones, ya que "no ha concluido el proceso negociador". "Al margen de la primera reunión ha habido conversaciones telefónicas, pero todavía es pronto para decir si se adoptará una postura u otra", añadió. Pese a todo, la agrupación sigue siendo partidaria de garantizar la gobernabilidad de aquella persona que sea capaz de aglutinar los mayores apoyos. "Si depende de nosotros habrá Gobierno, pero tras la oportuna negociación", afirmó.

En su opinión, el Ejecutivo debe constituirse "cuanto antes", de ahí que rechace la postura de ERC, que ayer enfrió la posibilidad de una investidura inminente y aseguró que no habrá novedades hasta después de Navidad o de final de año. "Parte de la decisión de presentarnos a las elecciones del 10 de noviembre se tomó por la mala imagen y el hastío que provocó el proceso negociador derivado del 28-A. No se puede volver a repetir esa situación, sería desastroso", aseveró.

Como ejemplo puso los problemas "urgentísimos" a los que se enfrenta la provincia de Teruel, entre los que se encuentra el inminente cierre de la central térmica de Andorra. "El hecho de que siga habiendo un Gobierno en funciones ha impedido que se haya firmado un convenio de transición justa", recordó.

Reunión en la Zarzuela

Guitarte será recibido hoy a las 10.15 en el palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI. Durante el encuentro, el segundo de esta nueva ronda de contactos que abrirá Foro Asturias, el diputado expondrá al monarca la situación de la provincia y sus "problemas estructurales de fondo". También se referirá a la situación de otras provincias afectadas por la despoblación.

El propio diputado recalcó que esta es la primera vez que un movimiento ciudadano entra en el Congreso de los Diputados y tiene una audiencia de estas características con Felipe VI. Por este motivo, defenderá la igualdad de oportunidades para estos territorios, el modelo que, según recalcó, "define la Constitución".

Respecto a la posible investidura de Pedro Sánchez, su intención es comunicarle que Teruel Existe sigue apostando por la gobernabilidad, pero que, por ahora, aún "no hay una posición definida".