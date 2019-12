Carmen Urbano: "El mundo es muy grande y la agroalimentación tiene poco diversificados los mercados"

De la empresa privada a la dirección general del Gobierno aragonés ¿Tenía intención de asomarse por la administración?

Nunca había pensado en la administración pública. Llevo 25 años trabajando en empresas, para empresas, con empresas y en organismos que dan servicios a empresas, y no me había planteado nunca estar en la administración. Pero me atrajo el reto, porque hay una apuesta del Gobierno y de la consejería por la promoción y eso es interesantisímo.

Con las cifras que le asignan en el proyecto de presupuestos de Aragón ¿le cuadran las cuentas?

A ver, me gustaría disponer de mucho más, pero estoy contenta con tener lo que tengo porque hay destinados dos millones de euros de fondos propios únicamente para acciones de promoción, que ya estamos planificando y que estamos seguros que van a dar frutos. Ya sabemos que no es mucho, pero vamos a intentar maximizarlo al máximo siempre en coordinación con otras direcciones generales de este departamento y de otras consejerías.

La industria agroalimentaria lleva años pidiendo un plan ambicioso y único que englobe todas las acciones de promoción. ¿Cree que la estratégica presentada por el Gobierno da respuesta a este anhelo?

Es un punto de partida, pero es importante. Esa estrategia ya se está materializando en una serie de acciones y sin duda la creación de una dirección general de Promoción e Innovación es una buena muestra del compromiso del Gobierno en esta materia. Hay que darnos un voto de confianza porque aunque se ha hecho muchísimo en promoción durante muchos años, ahora hay que dar un pasito más. Si lo hacemos bien, ese presupuesto va a crecer, o esa es la intención del Gobierno.

En esos dos millones ¿se ha puesto ya nombres y apellidos a algunas acciones o están por diseñar?

No, no, estamos aún con el borrador de las grandes líneas pero ya hemos estado trabajando, por ejemplo, en la planificación de ferias, tanto nacionales como internacionales. También tenemos perfilados patrocinios, un plan de medios..., y a mí me gustaría además tener un evento en el que se diera importancia al cooperativismo. Estamos convencidos del potencial de las cooperativas, también en transformación, pero pensamos que no tienen suficiente visibilidad. Pero es cierto que la planificación no está decidida al 100% y estamos ahora con las primeras aproximaciones, escuchando al sector y coordinando con otros departamentos para diseñar acciones que no se han hecho nunca, por ejemplo entre turismo y alimentación.

Habla mucho de coordinación ¿Tiene la sensación de que las acciones en promoción están ahora descoordinadas?

Hay cierta dispersión, por eso queremos que haya una agenda única de promoción agroalimentaria que aglutine las acciones que hacen todos los organismos, instituciones, empresas… Una agenda que esté en un lugar accesible, único y que se pueda enviar a quien lo desee. Para eso lo primero es conocer bien todo los que se está haciendo. Después diseñaremos la herramienta y decidiremos quien y cómo la actualiza, quien la gestiona, quien la alimenta, que datos lleva detrás. Creo que puedo comprometerme a llevarlo a cabo en un año, y lo creo necesario porque siempre he creído que la descoordinación es una pérdida de tiempo y de recursos.

Conoce bien el sector, desde la empresa privada ha trabajado con él en internacionalización y digitalización, pero ¿cómo lo ve ahora desde la barrera de lo público?

Es un sector muy complejo y muy amplio, pero al agricultor y a la agricultura familiar hay que ponerlo en valor porque es una pieza fundamental en el ecosistema agroalimentario. Queda mucho por hacer, por supuesto. El mundo es muy grande y tenemos muy poco diversificados nuestros mercados, eso es algo que hay trabajar. Tenemos que sacar mercancía del territorio aduanero comunitario, aunque sabemos que es complicado, no se hace en un día y en muchos casos no lo puede hacer cualquiera.Pero hay fórmulas, ¿por qué no trabajar con los extranjeros que vienen a nuestra Comunidad? Hay que conseguir es que conozcan los productos cuando vengan aquí, pero también que luego puedan comprarlos cuando vuelven a sus países de origen.

¿Hacia donde quiere dirigir la promoción?

No podemos trabajar con todos los sectores de la misma manera, porque las barreras arancelarias e incluso las costumbres de cada país son diferentes para unos productos y otros. El mundo tiene casi 200 países y nos estamos concentrando en los mercados mas maduros en los que la competencia es muy difícil. Ahí está Rusia y Estados Unidos, pero también hay mercados muy interesantes en Asia, como Singapur, Malasia, China, Filipinas o Corea del Sur…. Hay que mirar también hacia América latina, que debería ser un mercado natural y deberíamos intentar conocerlo mejor para llegar y adaptarnos a sus necesidades. Esa es una asignatura pendiente. Pero en cualquier caso no es fácil la selección de mercados, hay que hacerla por sector y dentro de cada sector incluso por empresas. Cada empresa tendrá que tener su selección del mercado.

¿Le preocupa que los estudios digan que en España no se conocen los productos aragoneses?

Pues mira eso yo no lo considero una debilidad, para mí es un reflejo de nuestra riqueza, porque tenemos tanto y tan bueno que es difícil que un consumidor identifique a Aragón con un solo alimento. Esa es nuestra oportunidad y por lo tanto podemos trabajar con una estrategia que valore nuestra riqueza y nuestra diversidad. Una cosa es que no nos conozcan y otra muy distinta es que no nos identifiquen con un solo producto, con lo que tenemos la oportunidad de prestigiar muchos productos.

¿Los productores ven el mercado ‘online’ como una posibilidad o hay mucha reticencia todavía?

En este aspecto tenemos mucho trabajo que hacer, porque aunque en España el porcentaje de comercio electrónico en alimentación y bebidas es muy bajito, no creo que llegue al 2%, estamos perdiendo cuota de mercado en países que han sido tradicionales compradores de nuestros productos y en lo que el canal ‘online’ está ocupando una porción cada vez mayor. Y estoy hablando de Francia, el Reino Unido o Alemania, o países que queremos conquistar como China, que es el mayor mercado digital y de comercio digital del mundo. Estamos muy por detrás de lo que deberíamos y ahí, de verdad, que hay que trabajar mucho.

¿Hay que ir pensando pues en Alibaba y Amazon?

Sin ninguna duda. Hoy en día, en la selección de mercados estas plataformas tienen la consideración de país. Cuando se seleccionan mercados ya no solo se hace vía geográfica o vía tipo cliente objetivo, sino que Amazon UE con sus cinco ‘marketplaces’ y su posibilidad de estar en 27 países se considera como un mercado, se trabaja como un mercado y se desarrollan planes de acción para conquistar ese mercado en este caso electrónico.

Aragón tiene una marca propia C’alial, que parece no terminar de despegar. ¿Tiene algún plan para impulsarla?

Es cierto que los reglamentos de algunos de estos productos se han quedado obsoletos porque la marca y los gustos del consumidor evolucionan, pero hemos decidido seleccionar los productos o grupos de producto más representativos, hacer que traccionen la marca y sirvan para lograr que se sumen nuevos productores.

PERFIL



Carmen Urbano (Zaragoza, 1967), es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Master Internacional en Dirección de Empresas y eBusiness Internacional, además de técnico de comercio exterior también en ICEX-CECO. Urbano ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito privado como experta en marketing internacional, comercio exterior, formación y estrategias digitales. Profesora de la universidad y de diferentes escuelas de negocio, ha desempeñado puestos de dirección en Inycom, Solutions and ICT Services y Cominton, Asesoría Internacional S.L., desarrollando múltiples proyectos con firmas del sector agroalimentario.