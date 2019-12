La Autoridad Fiscal dispara el déficit a 320 millones e insta a ajustar las cuentas de 2020

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte a la DGA de que debe ajustar su proyecto de presupuestos para 2020 ante el severo impacto del déficit de este año, que se dispara hasta los 320 millones de euros, lo que supone dos décimas más que la previsión de la DGA (del 0,6% al 0,8%) y siete por encima del límite establecido (0,1%).

El informe de la Airef, que no es vinculante, analiza las cuentas enviadas por el cuatripartito, de las que no comparte ni el capítulo de ingresos ni el de gastos. En el primer caso, considera "improbable" que se llegue a recaudar tanto dinero, fundamentalmente en lo que concierne a los recursos del sistema de financiación, y rebaja del 8% al 6% el crecimiento previsto de los ingresos. Y lo mismo pasa con los gastos: la DGA estima que crecerán solo un 2%, pero la Airef los incrementa un punto como consecuencia de la subida salarial a los funcionarios, la principal partida autonómica.

Con estos datos, la Autoridad Fiscal llega a la conclusión de que Aragón estará entre las autonomías más incumplidoras con el objetivo de estabilidad, solo superada por Valencia, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Aunque el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, sostuvo que las cuentas de 2020 se habían diseñado con la previsión de no tener déficit como se requiere a todas las autonomías, el informe apunta a que cerrará el ejercicio con un desfase del 0,4%.

Para colmo, considera que hay un "riesgo moderado" de que Aragón también se salte la regla de gasto, ya que el gasto público crecerá por encima del PIB a medio plazo. En este caso, lo achaca al "impacto negativo de rebaja fiscal" del presupuesto de 2020, que se limita al impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aunque entró en vigor a finales de 2018, no ha tenido aún reflejo en las cuentas al estar prorrogadas las de 2019.

Lo único que la Administración autonómica seguirá cumpliendo es el objetivo de deuda, aunque incluso aquí la Autoridad Fiscal muestre también sus discrepancias con el cuatripartito: eleva al 21,3% del PIB el ratio de endeudamiento para 2020, cuando la DGA lo cifra en el 20,7%. Lo achaca principalmente a la necesidad de financiar el exceso de déficit previsto en 2019.

Ante esta situación y "de cara a la aprobación" del presupuesto, recomienda "aplazar la puesta en marcha de las nuevas medidas de rebaja fiscal" (la única reflejada en el documento es la de Sucesiones, de 149 a 105,5 millones) e identificar las áreas de gasto "en las que se producen ineficiencias o se concentran las mayores desviaciones". Hasta el punto de instar a realizar un "estudio exhaustivo" que no solo identifique gastos prescindibles, sino nuevos ingresos para su aplicación a medio plazo.

Posturas contrapuestas

Las lecturas que hizo el Gobierno y la oposición fueron muy distintas, en la línea del debate mantenido por la mañana en las Cortes por el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y la diputada del PP Mamen Susín. Mientras desde el departamento se relativizó el informe y se apuntó a que el preceptivo plan de ajuste que deberán presentar al Ministerio tendrá un plazo de dos años por un déficit que, a su juicio, no pone en cuestión sus cuentas, Mamen Susín subrayó que la Airef ratifica sus críticas punto por punto. "Demuestra que los ingresos están inflados y que el incumplimiento del déficit de 2019 invalida el presupuesto de 2020 antes de que se apruebe", dijo. Horas antes, en las Cortes, Pérez Anadón llegó a responsabilizar de buena parte del abultado desfase a decisiones adoptadas por el PP.