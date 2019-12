El PAR se alía con la izquierda y vota contra la libertad para elegir colegio

El PAR volvió a aliarse este miércoles con la izquierda y votó en contra de una proposición no de ley del PP en la que se instaba a garantizar la libertad de elección de centro educativo. Lo hizo tras el rechazo de los populares a una enmienda de PSOE, PAR, Podemos y CHA en la que, tal y como recoge el acuerdo de gobernabilidad, se hablaba de la "convivencia pacífica" entre la enseñanza pública y la privada y concertada.

El cuatripartito basó su ‘no’ en que el PP había planteado un "falso debate", ya que, según recalcó el socialista Ignacio Urquizu, en Aragón "no hay un problema de elección de centro". Los populares, no obstante, aseguraron que las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, quien afirmó que la Constitución no avala la libre elección de centro, había hecho "saltar las alarmas". "Creíamos que esta cuestión estaba ya superada, pero vemos que no", incidió la popular Pilar Cortés.

Pese al voto en contra, la diputada aragonesista Esther Peirat recalcó que su partido entiende que las redes de centros públicos y privados concertados "son complementarias y pueden convivir". "El PAR defiende y defenderá el derecho a decidir", dijo.