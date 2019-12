¿Qué fortuna corrieron los miles de emigrantes aragoneses en Brasil?

a

Familia Hernández Salvador

Manuel y Ramona, vasco y canaria, decidieron dejar su vida en la capital aragonesa para emprender una aventura con destino Brasil. Salieron de España con dos hijos y en Sao Paulo tuvieron tres más, entre ellos Gregorio Aparecido, en referencia a Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, patrona de Brasil que se festeja el 12 de octubre, al igual que la Virgen del Pilar. Pasados 16 años regresaron de nuevo a Zaragoza con una experiencia en la mochila y algunos recuerdos de infancia. “Me viene a la memoria que vivíamos de forma muy humilde, jugábamos en la calle de tierra y en una ocasión me regalaron una bicicleta. Además teníamos perros y gatos como mascotas”, rememora. Cuando ya era adulto quiso conocer su cuna. “Volví al barrio y cuando entré por mi antigua calle la gente me llamaba ‘Manolo’, ya que me parezco mucho a mi padre. Fue muy bonito”, relata emocionado Gregorio. “Mi madre siempre dice que nos trataron estupendamente, que solo tiene palabras de agradecimiento”, sostiene Hernández.