Mayoral vincula la ampliación de grados para Amazon a tener más dinero y profesores

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, aseguró que para ampliar titulaciones "hace falta dinero y profesorado", al mismo tiempo que indicó que tiene prevista una reunión con el alcalde de Huesca, Luis Felipe. Una situación que se produce ante la inminente llegada de Amazon a la capital oscense y las solicitudes de PP y Ciudadanos de poner en marcha nuevas titulaciones en el campus de Huesca con el objetivo de satisfacer la demanda de profesionales de la multinacional.

En sus primeras estimaciones, Amazon Web Services (AWS) señaló que generaría 1.500 puestos de trabajo en diez años en Aragón. Una cuestión que pone el foco en la formación de nuevos profesionales, especialmente, ingenieros, y en la especialización de aquellos que ya están titulados. Sin embargo, el rector de la Universidad de Zaragoza todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de modificar la oferta formativa, que supedita a la disponibilidad presupuestaria y docente.

Durante su comparecencia este jueves en las Cortes de Aragón, tanto la diputada del PP, María Pilar Gayán, como la de Ciudadanos, Beatriz Acín, quisieron saber si se va a dejar "de lado a Huesca" para este tipo de formación y lamentaron que el grado en Ingeniería Informática de Zaragoza solo se ampliara en diez sus vacantes, llegando al centenar para el próximo curso académico. "Para crecer hace falta dinero y profesorado", subrayó Mayoral, al mismo tiempo que indicó que "a los empresarios que han pedido más plazas, les he puesto la factura encima de la mesa", una factura que "también tiene el Gobierno de Aragón".

"Pero luego, hace falta profesorado", puntualizó. En este aspecto, lamentó las trabas existentes en la contratación de profesores jóvenes con poca acreditación. "Una acreditación que podrán conseguir a lo largo de su carrera profesional", explicó Mayoral. Desde su punto de vista, si hubiera más facilidades para la realización de este tipo de contratos, se "crecería más deprisa ante estímulos de este estilo".

Reunión con Luis Felipe

Eso sí, avanzó que ya tiene acordada una reunión con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, en la que también participará la Diputación Provincial de Huesca (DPH). En esta cita, para la que todavía no se ha confirmado una fecha, se abordarán cuestiones relacionadas con Walqa, que tendrá que reorientarse tras la instalación de Amazon, y la informática, en referencia a las titulaciones relacionadas con esta rama. "No les puedo adelantar nada, pero la reunión ya está encima de la mesa", subrayó. No obstante, el rector ya coincidió el miércoles con el alcalde en la Junta de Gobierno de Universidad.

Esta nueva reunión se enmarca dentro del plan para potenciar Walqa, que se presentó el pasado lunes. Este primer programa incluye entre sus líneas de actuación la formación de los futuros trabajadores de Amazon. Según explicaron las concejalas oscenses Rosa Gerbás (responsable del área de Desarrollo) y Cristina de la Hera (Tecnología y Administración Electrónica), se quiere potenciar la empleabilidad con cursos de cualificación, pero también se plantea la puesta en marcha de un programa de alto nivel académico, formado por másteres y postgrados universitarios.

Por su parte, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, pedirá al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza que haga un estudio de las necesidades y oportunidades ante la implantación de Amazon, que se instalará a partir de 2022 en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego.