Guitarte se acredita como diputado y dice que su apoyo no será un cheque en blanco

El diputado electo de Teruel Existe, Tomás Guitarte, acudió este jueves al Congreso para recoger su acta de diputado en un viaje en el que contó con el apoyo de medio centenar de turolenses que se desplazaron a Madrid en un autobús. A la salida, Guitarte explicó que está a la espera de retomar los contactos con el PSOE para seguir negociando su postura ante la investidura de Pedro Sánchez pues, según dijo, de la primera reunión mantenida el pasado 14 de noviembre con la portavoz socialista, Adriana Lastra, "no se puede deducir que haya o no apoyos".

NOTICIAS RELACIONADAS La senadora de Teruel Existe pide más atención al medio rural en telefonía móvil

El líder del movimiento ciudadano Teruel Existe reiteró que la agrupación de electores a la que representa sigue dispuesta –si bien su voto podría no ser determinante– a "apoyar la gobernabilidad". No obstante, subrayó que este respaldo "no será un cheque en blanco", pues se exigirá a cambio una respuesta a las reivindicaciones de la provincia.

Guitarte mostró su confianza en la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para que finalmente haya investidura antes de Navidad, pues la ciudadanía, según dijo, "no comprendería ir a unas terceras elecciones y que esta situación se prorrogue meses y meses".

El diputado electo, que tomará posesión de su cargo, al igual que el resto de los parlamentarios, el próximo 3 de diciembre, admitió que no sabe con certeza si la plataforma ciudadana conseguirá esta vez sus objetivos, pero afirmó que, de lo que sí está seguro, "es de que España va a conocer, por fin, la problemática de la provincia, qué ha pasado, por qué no se ha actuado durante estas décadas de olvido y que eso tiene que cambiar por el bien de todos los territorios en situación de infradesarrollo".

Guitarte coincidió en los pasillos con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien se acercó a saludarle y se ofreció a hablar "cuanto haga falta" del problema de la falta de equilibrio territorial y del bajo nivel de desarrollo de la España despoblada.

Ya en la calle, Guitarte fue recibido con aplausos por los miembros de la plataforma Teruel Existe desplazados a Madrid. El diputado electo de esta formación destacó la "simpatía" que, a su juicio, despierta el movimiento ciudadano en la capital del país, puesto que muchos viandantes quisieron fotografiarse con él.

Tomás Guitarte calificó la jornada de "histórica". "Y no solo para Teruel sino también para España –dijo–, porque es la primera vez que un movimiento social, sin mediación de un partido político, consigue llegar al Congreso". Recordó que en 2000, Teruel Existe ya llevó a la Cámara Baja 100.000 firmas de turolenses reclamando inversiones para la provincia.