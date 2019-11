"Se oyó un petardazo y cómo caían las persianas"

Un gran estruendo, "como un petardazo", ha despertado a los vecinos de las calles Escultor Benlliure y Florián Rey sobre las 3.30 de este viernes. Se trataba de la explosión provocada tras la fuga de una bombona de butano, en la que S. H. O., un hombre de 43 años, ha resultado gravemente herido. "Se ha oído como un petardazo y después he escuchado cómo caía las persianas y las ventanas de la vivienda", ha relatado Rubén Lozano, cuya vivienda da al patio de luces afectado por la explosión.

Una de sus ventanas ha resultado dañada por la caída de algún elemento de la vivienda en la que se ha producido el accidente. Se trata del cuarto piso del número 11 de Escultor Benlliure, en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Allí vive S. H. O., el hombre que ha resultado herido de gravedad tras la deflacción. Según han explicado varios vecinos, la vivienda era propiedad de sus padres y él es el pequeño de varios hermanos. De hecho, según ha explicado la Policía Nacional, fue a uno de sus hermanos al que llamó cuando ocurrió el suceso.

"Tras oír el estruendo, me he asomado a la ventana y he visto cómo se incendiaba el aire acondicionado de la vivienda afectada", ha explicado Lozano, al mismo tiempo que ha recalcado que algunos vecinos, especialmente los más mayores, se han asustado mucho. Los efectivos de bomberos y la Policía Nacional se han trasladado rápidamente a la zona y, tras atender al herido, han visitado todas las viviendas dañadas por la explosión. "Al abrir la galería he visto que salía fuego del piso y mi salón estaba lleno de cristales, tenía la persiana colgando...", ha explicado Paco, también residente en Florián Rey, 10.

Ni los vecinos de este bloque, ni los de la vivienda afectada en Escultor Benlliure han tenido que se desalojados. "Cuando he oído el ruido, pensaba que se caía la casa. No he podido pegar ojo en toda la noche", ha explicado una vecina que prefiere mantener el anonimato. Su casa no se ha visto afectada a pesar de la cercanía con la explosión: "Solo he tenido que limpiar las ventanas, pero nada más".

También tendrá que limpiar el padre de Javier Muñoz, residente del primer piso, donde han caído buena parte de las persianas y cristales de la vivienda perjudicada. "Aquí vive solo mi padre y cuando me he enterado del suceso, he venido a ver qué tal estaba. Pensaba que había sido en otro bloque, no justo encima suyo", ha explicado Muñoz, quién también lleva toda la vida residiendo en el bloque.