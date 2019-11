La Universidad de Zaragoza todavía tiene un déficit de un centenar de profesores permanentes

Temporalidad y envejecimiento. Estos son unos de los principales problemas de las plantillas de la Universidad de Zaragoza, una cuestión reconocida por el propio rector, José Antonio Mayoral, en su comparecencia este jueves en las Cortes de Aragón. El campus público aragonés trabaja para recuperar los puestos perdidos durante la eliminación de la tasa de reposición, pero todavía habría un déficit de más de un centenar. Ello, unido a la dificultad para atraer a nuevos talentos para dedicarse a la docencia en la Universidad de Zaragoza, contribuye a que el problema no se solvente. La puesta en marcha de nuevas titulaciones y la llegada de Amazon a Huesca son otros de los aspectos en los que se trabajará a lo largo del próximo curso académico.

La Universidad de Zaragoza trata de recuperarse de la crisis económica y lo hace a través de nuevas convocatorias de empleo público y la incorporación de nuevas figuras contractuales como el interino contratado a tiempo completo. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer. Así lo ha asegurado Mayoral cuando ha recordado que en los tiempos "en los que la tasa de reposición era 0, la Universidad de Zaragoza perdió 178 profesores de carácter permanente. Ahora, con la tasa al 105% se han podido recuperar 67 puestos en dos años", lo que supone que todavía existe un déficit de un centenar.

Durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, Mayoral también ha abordado sus propuestas para rejuvenecer la plantilla, otro de los problemas existentes. En los últimos tiempos se han convocado 237 plazas de profesor ayudante a doctor, 69 de ellas en este año. la falta de atractivo que tiene la institución académica para los más jóvenes.

La endogamia, ¿un problema?

Respecto a cuestiones relativas al profesorado, María Pilar Gayán, diputada del PP, pusieron el foco en la endogamia del campus público aragonés, "una cuestión que afecta a buena parte de las universidades españolas". "¿Tiene algún plan o estrategia para captar nuevo personal, venga de donde venga?", preguntón Gayán, quién también recordó las dificultades que tienen algunos profesionales para conseguir la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En su respuesta, Mayoral no ha sabido calificar de "problema o no" la endogamia, pero sí que recalcó que la "movilidad se paga o se obliga". "Ahora que la crisis permite colocar a nuestros estudiantes, no tenemos vocaciones porque también miran lo que se paga", ha especificado el rector, al mismo tiempo, ha puntualizado que cuando a alguien se le contrata como ayudante de doctor, se le garantiza un salario durante cinco años que no llega a los 2.000 euros. "Es muy difícil que apuesten por la universidad, excepto que tengan mucha vocación, debido a que fuera se paga más: en el sector privado y fuera de nuestras fronteras", ha subrayado.

Finalmente, ha reconocido que "si tuviéramos más dinero, haríamos más". Mayoral ha explicado que se ha está logrando que los investigadores ARAID y Juan de la Cierva se puedan quedar. "Estamos trabajando con las agencias de acreditación para que se pueda hacer tras el tercer año. De este modo, liberaríamos fondos para atraer a nuevo personal de calidad", ha recalcado. Además, ha afirmado que, aunque la reestructuración departamental del campus público no parece que haya sido amplia, ha supuesto que se puedan crear 20 plazas más.

Ampliación de la oferta académica

La semana pasada, la consejera de Investigación, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, anunció la puesta en marcha del grado en ingeniería de Datos en el campus de La Almunia. Además, adelantó que el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza tendrá 10 plazas más, hasta un total de 100. El Departamento solicitará al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza que realice un estudio sobre la repercusión de la llegada de Amazon a Aragón.

Una cuestión que también se ha abordado este jueves, aunque el Rector ha preferido no adelantar información respecto a nuevas titulaciones por dos razones: en marzo termina su mandato y la falta de dinero para llevarlas a cabo. "Para crecer en titulaciones hace falta dinero y profesorado. A los empresarios que han pedido más plazas, les he puesto la factura encima de la mesa. El Gobierno de Aragón también tiene la factura", ha recalcado. No obstante, ha puntualizado que tiene prevista una reunión en Huesca para hablar sobre Walqa y la ingeniería informática; titulación que demandan por la futura puesta en marcha de Amazon.