Los empresarios de Plaza avisan del «colapso viario» por planificar un acceso incompleto

La Asociación de Empresarios de Plaza (Aepla) advierte de que la construcción incompleta del reclamado acceso por el noreste de la Plataforma Logística de Zaragoza, lejos de solucionar los problemas de tráfico, provocará un «colapso viario» en la rotonda principal, junto al centro comercial. Por ello, reclama a la sociedad pública que ejecute el enlace tal y como se diseñó desde un principio y consta en el Plan General de Ordenación Urbana, cruzando la Ronda Norte y conectando con la antigua carretera de Madrid (N-II).

La asociación empresarial, que agrupa a más de 80 empresas que suponen más del 75% de la actividad en el complejo logístico, ha presentado alegaciones a la última modificación de Plaza, que incluye la construcción de esta solución parcial para acceder, a la altura de la calle de Turiaso y Bari, a través de la vía de servicio que deriva de la Ronda Norte (A-2). La propuesta original cruzaba también la autovía para enlazar con la carretera de Madrid (N-II) a través de una pastilla de suelo privado aún por desarrollar (el área 90-1), pero se ha descartado por un cuestión económica.

El nuevo proyecto, redactado por la consultora de ingeniería Sers hace ya dos años, reduce el coste de la intervención a 6,3 millones de euros y la última previsión es sacar a concurso las obras a lo largo del próximo año. Con este fin, Plaza ha reservado una partida en sus presupuestos, pendientes de aprobación.

Como la sociedad pública quiere abaratar el coste, los vehículos que salgan por el nuevo vial tendrán que conectar con la zona comercial para desembocar en la rotonda del centro comercial y el nudo de la Feria. Es decir, seguirán pasando por el mismo punto que se satura en horas punta y que motivó la exigencia de los empresarios de disponer del enlace norte comprometido en el proyecto original, hasta la N-II.

Por ello, Aepla concluye que la solución propuesta no va a funcionar de la manera prevista, no solo por el incremento de tráfico, sino por que no se ha analizado el impacto sobre la rotonda de Plaza Imperial, el nudo gordiano del tráfico de la plataforma. «Resulta sorprendente que no exista un estudio de la afección al tráfico con la solución actual propuesta», apunta antes de reclamarlo.

Los empresarios inciden en que el acceso norte se ideó con tres conexiones, de modo que los vehículos pudieran entrar desde la vía de servicio de la A-2 a la rotonda de la calle de Turiaso y salir a la zona comercial, además de poder hacerlo en las dos direcciones desde la antigua N-II. A su juicio, descartar esta última conexión supone una solución «claramente errónea e insuficiente» al ejecutar parcialmente el nuevo acceso viario.

Para justificarlo, los empresarios incluyen unos esquemas de tráfico para concluir que los vehículos que salgan por la vía principal de la plataforma (Diagonal Plaza) tendrán que ceder el paso en la rotonda del centro comercial a los que se incorporen desde la calle de Turiaso o accedan desde la vía de servicio de la A-2.

También aluden a que el propio ingeniero que redactó el proyecto, Joaquín Bernad, advierte de que el acceso norte entrará en servicio «en condiciones de alta ocupación», hasta el punto de «comprometer su capacidad si el tráfico crece y no se completa el enlace». Es más, explica que si estuviera en servicio el ramal desde la carretera de Madrid se reduciría el tráfico de entrada desde la Ronda Norte y se evitaría su saturación.

La rotonda de Bon Àrea

Además, Aepla avisa de que la solución propuesta aún se complicará más con la construcción de otra rotonda previa a la del centro comercial, prevista en la misma modificación número 9 de Plaza, para regular el tráfico de la vecina estación de servicio de Bon Àrea. Esto ha motivado una segunda alegación de los empresarios en la que reclaman que no se construya y se prioricen otras alternativas al principal ramal de entrada a la plataforma desde la capital aragonesa, planteadas en la propia documentación técnica. «No tiene sentido que todo el volumen de tráfico que accede a Plaza desde esa vía tenga que ceder el paso a los usuarios de una gasolinera», aseveran.

La sociedad pública ha descartado este lunes asumir las alegaciones de los empresarios. Fuentes oficiales aseguran que no pueden financiar el acceso norte completo, hasta la N-II, porque supondría pagar unas obras que exceden el ámbito de la plataforma. Sobre la saturación viaria agravada por la rotonda de la gasolinera, aludieron a que también van a desdoblar el acceso de la Base aérea, para lo que se ha previsto una partida de 500.000 euros, lo que redundará en la mejora global del tráfico. Y como colofón, señalaron que están trabajando también con Fomento en el desdoblamiento del acceso del aeropuerto, aunque aún carece del preceptivo proyecto y presupuesto.