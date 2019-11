El presidente del TSJA ve "inoportunas" las críticas del fiscal al juez del crimen de los tirantes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, considera “inoportunas” las críticas vertidas por el fiscal decano de Zaragoza, Rafael Soteras, contra el juez José Ruiz, por la forma en que dirigió el juicio por el crimen de los tirantes. Bellido ha matizado que el artículo publicado por el fiscal en HERALDO el pasado martes “lo hizo a título personal”.

La Sala de Gobierno del TSJA, reunida este viernes en Huesca, se pronunciará sobre ese conflicto. Minutos antes de iniciar la reunión, a las 10.00, su presidente ha dicho a los periodistas que está entre los temas a tratar. “Lo que sí quiero dejar claro es que no ha sido un enfrentamiento entre fiscales y poder judicial. Ha sido una cuestión particular de un fiscal”, ha manifestado. Y ha añadido: “En mi opinión, inoportuno, pero lo trataremos hoy y veremos si procede dar traslado a la Fiscalía”, aludiendo a que además solo se ha emitido el veredicto del jurado pero todavía no se ha redactado la sentencia.

La Sala de Gobierno del TSJA tiene competencia para depurar responsabilidades entre los jueces, “no con relación a los fiscales o a otros funcionarios de la administración de Justicia”.