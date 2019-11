CSIF denuncia que el juzgado de paz de Alcorisa vuelve a cerrar por falta de personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el juzgado de paz de Alcorisa ha permanecido cerrado este viernes y lo hará más días por falta de personal. El horario de atención al público de los juzgados de paz es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Pero desde este jueves 21 el centro solo abre martes y jueves de 9.00 a 10.30, como figura en un cartel que se colgó en la puerta del juzgado.

Esta es la segunda vez en menos de dos meses que el juzgado de paz de Alcorisa recorta su horario y cierra varios días por falta de personal. CSIF ya denunció esta situación el 25 de septiembre. El problema se debe a que sigue sin cubrirse una de las dos plazas de las que consta la plantilla de este juzgado.

Últimamente está asumiendo las funciones de esta institución uno de los funcionarios del juzgado de paz de Andorra. Esta persona tiene que cubrir las dos agrupaciones de paz al mismo tiempo. Esta medida se tomó porque no había personal en las listas de interinos de Justicia de Aragón en el cuerpo de gestión, pero desde el mes de septiembre hay nuevas listas y nuevos aspirantes. Desde CSIF no se entiende la actitud de la Directora General, cuya respuesta a las preguntas fue tajante: “Las prioridades son otras”, apunta que contesto CSIF en un comunicado.

El único funcionario que permanece en plantilla en Alcorisa es el del cuerpo de auxilio, pero sus funciones son más restringidas y carece de autorización para las gestiones más habituales. Y cuando falta por disfrute de vacaciones o, como ahora es el caso, por una baja por enfermedad, el juzgado queda cerrado, quedando atendido únicamente cuando acude la Gestora de Andorra.

Desde mediados de septiembre se están produciendo quejas por parte de los ciudadanos sobre la calidad del servicio. Con trastornos para población, como por ejemplo no poder obtener una inscripción en el libro de familia en al acto, lo que implica que no se pueden realizar las tramitaciones necesarias ante el Consistorio de Alcorisa por no tener la documentación pertinente ni ante la Seguridad Social.

"Es indispensable y urgente que la Dirección General de Justicia, como órgano competente de los medios personales de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, no demore más esta situación y proceda de inmediato a subsanar las anomalías existentes por falta de personal autorizado en la agrupación de paz de Alcorisa”, afirma Irene de la Riva, representante del sector de Justicia de CSIF Aragón.

La falta de personal también afecta al juzgado de paz de Binéfar, que está funcionando a medio gas. CSIF ha solicitado por escrito una reunión con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y provincias para tratar este grave asunto..