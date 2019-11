El abogado de Igor el Ruso critica su traslado: "No es el 'Charles Manson' ibérico para tenerlo así en prisión"

"No sabía que se iban a llevar hoy a Igor el Ruso de la prisión de Zuera, pero esta es otra dificultad que ponen a la defensa del acusado al trasladarlo hasta Teixeiro, en Galicia", ha reconocido su abogado defensor Juan Martín Calvente a este periódico, por el que se ha enterado de la noticia. De hecho, piensa en presentar una queja al Juzgado de Instrucción de Alcañiz por este motivo, aunque reconoció que la gestión de las Instituciones Penitenciarias "no está judicializada".

A la espera de que las acusaciones presenten sus escritos en las próximas semanas, el letrado sostiene que Norbert Feher "no es el Charles Manson ibérico" para que "solo pueda salir una hora al día al patio y solo, sin que se pueda relacionar con el resto de los presos". En la comparación se refería al siniestro líder de la secta que asesinó a la actriz y modelo Sharon Tate y otras 6 personas en dos sangrientas matanzas hace 50 años. Está previsto que el jueves de la próxima semana se celebrará en el Juzgado de Instrucción de Alcañiz la vista oral sobre la prolongación de la prisión preventiva. "Estamos en el siglo XXI y en un estado democrático. No pueden someter al acusado a un peregrinaje porque en el juicio no se respetará el principio de igualdad", ha añadido el letrado de Igor el Ruso.

Norbert Feher, alias Igor el Ruso

Calvente ha ido varias veces a ver a su cliente en el centro penitenciario de Zuera y considera que es "muy cómodo" para sus abogados, tanto él como los italianos que le llevaron en el juicio celebrado en la pasada primavera (fue condenado a cadena perpetua por dos asesinatos, ocho meses antes del triple crimen de Andorra). Pero el abogado critica el tipo de vida que lleva Igor el Ruso dentro del centro penitenciario al estar casi todo el día en un celda del módulo de aislamiento. Aun así, opina que se encierra en "su religiosidad" y cree que "tiene una oportunidad en la defensa que llevemos" en el juicio que se celebre en Teruel.

Rául Vicén, su primer abogado defensor que lo llevó hasta diciembre de 2018, tiene muy claro que la vista oral se celebrará en la Audiencia de Teruel "en directo" con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier problema con el acusado y "no será por videoconferencia" porque un juicio con jurado obliga a respetar el "principio de inmediación".

"Norbert me dijo que no puede mentir porque es muy religioso", ha recordado Vicén, a la hora de escuchar su declaración en la que afirmaba haber respondido a un supuesto ataque previo de los guardias civiles para esgrimir "la aplicación de la legítima defensa".