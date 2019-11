Lambán: “El independentismo no debe involucrarse en modo alguno en la gobernabilidad de España”

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este jueves que el independentismo “no debe involucrarse en modo alguno en la gobernabilidad de España”. “No puede ser que tratemos de dar estabilidad al país y que para eso haya que contar con fuerzas que pretenden acabar con la unidad de España a través de la secesión”, ha dicho al término de una reunión con el alcalde de Huesca, Luis Felipe.

El líder aragonés ha instado a Ciudadanos a reconsiderar “seriamente” su posición de cara a la investidura de Pedro Sánchez, a “redimirse” y a recuperar “su espíritu original” para evitar que el nacionalismo tenga una influencia “real” en la gobernabilidad de España. “Está en su mano que queden absolutamente aparcados y fuera de cualquier tipo de fórmula que garantice una investidura”, ha insistido. El apoyo de la formación naranja, ha subrayado, “despejaría el horizonte de una manera clara”. Para el también secretario general del PSOE-Aragón es necesario “recurrir a la transversalidad” como en 2016, año en que Sánchez cerró “un magnífico acuerdo con Rivera”. “Podemos cometió entonces un error de dimensiones históricas no facilitando el gobierno. Nos hubiera evitado muchos males y despilfarro de energía”, ha afirmado.

La situación actual, de acuerdo con Lambán, es “similar”, aunque “más difícil” por la aritmética parlamentaria. “Sé que no les gustan Sánchez ni Podemos, pero, por encima está España”, ha subrayado. El líder autonómico no ha aclarado si preferiría una gran coalición entre PSOE y PP a un Gobierno socialista apoyado por los independentistas.

Sí que ha recalcado que trabajará para que la consulta que se planteará este sábado, en la que los militantes tendrán que decir si apoyan o no el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, salga adelante con una “abrumadora” mayoría y que “mucha gente vaya a votar”. “Mi preferencia para completar el acuerdo y alcanzar 176 votos es Ciudadanos. Si no, corremos el riesgo de tener que recurrir al concurso de los independentistas, que me parece indeseable”, ha expuesto.

Respecto a la sentencia de los ERE, ha lamentado los hechos que condujeron al fallo, que condena a seis años de prisión al expresidente José Antonio Griñán y a nueve de inhabilitación a Manuel Chaves. El secretario general de los socialistas aragoneses ha reconocido que la sentencia le ha supuesto un “quebranto personal” por el trato que ha tenido con los condenados, en especial con Chaves y Gaspar Zarrías, a los que ha tratado "mucho” y les tiene “afecto y cariño”.

A pesar de ello, “como demócrata y como socialista”, ha lamentado que se produjeran los hechos, si bien ha recordado que “ninguno de ellos está ya en la vida política” porque salieron de ella “por voluntad propia hace mucho tiempo”. Respecto al fallo judicial, considera que “se trata de que la democracia española se fortalezca” y de que estas situaciones “no vuelvan a repetirse”.